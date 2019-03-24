郵輪引擎故障1300人困挪威外海 8米高巨浪添救援難度

2019-03-24 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



挪威一艘載有1300名乘客和船員的郵輪23日因為引擎故障，加上氣候惡劣，被困在波濤洶湧的挪威西岸外海上，並對外發出求救信號，挪威已出動多架直升機和救援船，目前約有100多人被撤離至岸上。

BBC報導，瑞士維京遊輪公司（Viking Ocean Cruises）的「維京天空號」（Viking Sky）14日由挪威第二大城卑爾根（Bergen）出發，展開為期12天的旅程，原定25日抵達英國泰晤士河河口的提伯利港（Tilbury），未料郵輪23日下午在惡劣天氣下出現引擎故障，受困挪威西部外海。

挪威緊急官員23日表示，救援人員正陸續從該艘引擎失靈的挪威郵輪上救援約1300名乘客和船員。

挪威媒體報導，船艙受困海上後因遭巨浪襲擊而進水，船長發出求救信號，引擎故障後導致船隻開始不斷飄向岩岸邊，好在其中一個引擎恢復運作，令郵輪在離岸兩公里處下錨待救。

挪威救援隊派出五架直升機和多艘救援船參與撤離行動，該海域浪高達6-8公尺、風力時速達69公里，增加救援難度。

從乘客拍攝的影片中能發現，船隻當時搖晃劇烈並前後俯衝，桌椅等設施晃的東倒西歪，乘客連站都站不穩，情況相當驚險。巨浪甚至打破部分窗戶，海水灌進郵輪內，造成地面溼滑。

有救援人員表示，救援行動相當緩慢且危險，因為乘客必須一個個被直升機吊掛在空中，且風力相當大。目前已知有八人受傷，其中三人情況較為嚴重。

據悉，大多數乘客為英國人和美國人。上岸的乘客被帶往當地的體育中心，一名志工表示，截至目前已有約100多人抵達，並在當地找到旅館休憩。

獲救乘客表示，「在直升機上一點都不好玩，我寧願忘記」。

據瑞士維京郵輪公司官網資料．「維京天空號」於2017年投入服務。

影片：

Still waiting for evacuation. #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/6EvcAjf5D2 — Alexus Sheppard 🏳️‍🌈 (@alexus309) 2019年3月23日