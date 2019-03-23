親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐案延後
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

與澳門中聯辦主任吃飯 韓國瑜：主要讓高雄能見度提高

勝利の報恩！遭爆性招待日本建商「百倍奉還」

世界第一高樓燈光秀 向紐西蘭總理致敬

2019-03-23 22:16聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

世界第一高樓、杜拜哈里發塔23日晚間舉行燈光秀，將紐西蘭總理阿爾登擁抱槍擊案死者遺族的照片投影到大樓上，向這位關懷穆斯林的女性領袖致敬。

紐西蘭基督城兩座清真寺15日發生槍擊案，澳洲白人兇嫌塔倫持槍向聚禮中的穆斯林濫射，造成50人死亡，是紐國歷來最嚴重槍擊案。

案發後翌日，阿爾登穿著伊斯蘭傳統頭巾慰問受害者家屬，21日宣布紐西蘭將禁售軍事等級槍枝。22日紐西蘭全國默哀兩分鐘，案發的清真寺23日已重新開放。

紐西蘭總理阿爾登22日出席默哀儀式，與全國民眾一同為槍擊案受害者哀悼。（新華社）
紐西蘭總理阿爾登22日出席默哀儀式，與全國民眾一同為槍擊案受害者哀悼。（新華社）
分享
杜拜哈里發塔23日晚間展出阿爾登擁抱受害者家屬的燈光投影。（法新社）
杜拜哈里發塔23日晚間展出阿爾登擁抱受害者家屬的燈光投影。（法新社）
分享

紐西蘭槍擊清真寺

相關新聞

哈里發國宣告崩解 但鬼魅首腦神隱5年仍行蹤不明

2019-03-23 21:35

伊斯蘭國覆滅 敘利亞庫德族自治恐面臨危險

2019-03-23 20:12

瑞士75歲老婦 持尖刀刺死小學生

2019-03-23 18:03

連續第19個週末 巴黎黃背心反政府遊行再上路

2019-03-23 21:32

索馬利亞政府大樓遇襲 炸彈攻擊與槍戰至少釀4死

2019-03-23 20:47

菲律賓5月期中選舉 家族政治持續發揮影響力

2019-03-23 17:42

杜特蒂陣營支持度高 長女薩拉接班態勢受矚目

2019-03-23 17:41

以軍攻敘占戈蘭高地 美下周將正式承認

2019-03-23 16:16

川普主張以色列擁戈蘭高地 敵友同責違國際法煽動暴力

2019-03-23 15:56

川普一則推文 就打翻美國52年模糊政策

2019-03-23 15:55

川普展地圖稱已殲滅敘境IS 敘民主軍：仍在清剿激戰

2019-03-23 15:52

IS失去敘利亞最後據點 「哈里發國」徹底瓦解

2019-03-23 15:50

印尼語問候大馬總理 文在寅失言外長道歉

2019-03-23 14:51

日本岐阜縣再爆豬瘟 撲殺約2000頭豬

2019-03-23 14:16

Tesla控華裔竊自駕機密 跳槽中資

2019-03-23 13:43

報復孟晚舟案？ 中國停買加拿大芥花籽

2019-03-23 13:17

萬那杜領先全球首禁免洗尿布 忙著尋找替代品

2019-03-23 10:22

日文五十音都不會認…東京福祉大學爆700名留學生失聯

2019-03-23 09:27

報復孟晚舟案？中國停購加拿大芥花籽

2019-03-23 09:24

南美8國簽署聖地牙哥宣言 設進步論壇面對問題

2019-03-23 08:18

傳美準備以正式文件 承認以色列擁戈蘭高地主權

2019-03-23 04:48

美財政部才宣布對北韓新制裁 川普隔天下令撤除

2019-03-23 03:40

菲律賓在南海面臨問題 前外長：習近平是禍首

2019-03-23 00:48

派兵管黃背心 馬克宏感受「後座力」

2019-03-23 00:02

不滿制裁？ 北韓突撤離兩韓聯辦

2019-03-22 23:58

戰略位置佳 戈蘭高地懷璧其罪

2019-03-22 23:52

川普：美國應承認 戈蘭高地屬以色列

2019-03-22 23:46

習近平來了！歐盟領袖攜手迎「全面競爭對手」

2019-03-22 23:30

法政府新招反黃背心暴力 檢視成效關鍵週末

2019-03-22 23:11

懶人包／戈蘭高地為什麼有爭議？

2019-03-22 23:11

迦納2巴士對撞起火燃燒 至少60死

2019-03-22 21:39

紐西蘭副總理：基督城槍手牢中度餘生

2019-03-22 20:22

川普促承認以色列擁戈蘭高地 艾爾段：絕不容許

2019-03-22 19:25

富士山若噴發 購物天堂御殿場將降下1公尺厚火山灰

2019-03-22 18:53

美稱戈蘭高地主權應屬以色列 俄土伊朗反駁

2019-03-22 18:53

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

日文五十音都不會認…東京福祉大學爆700名留學生失聯

2019-03-23 09:27

IS失去敘利亞最後據點 「哈里發國」徹底瓦解

2019-03-23 15:50

21歲正妹戀74歲阿公 讚他「技冠群倫」想幫生子

2019-03-23 17:27

「沒丟垃圾桶統統保管」 日飯店貼心卻帶來大麻煩

2019-03-23 13:07

10年前的爛尾樓 如今卻變人人想進的「黑科技」大樓

2019-03-23 10:00

憂經濟放緩、殖利率曲線倒掛 道瓊跌460點

2019-03-23 06:18

美財政部才宣布對北韓新制裁 川普隔天下令撤除

2019-03-23 03:40

進一步退兩步 美官員：貿易談判北京轉強硬

2019-03-23 19:32

警鈴大作！道瓊周五大跌460點 美債殖利率曲線倒掛

2019-03-23 20:17

習近平來了！歐盟領袖攜手迎「全面競爭對手」

2019-03-22 23:30

古生物學家花數十年重構骨骼 拼出史上最大暴龍

2019-03-23 17:58

經濟解析／美中各懷鬼胎 貿易戰本月底會達成協議嗎？

2019-03-23 14:59

與日籍同性伴侶共度25年…台灣男子終獲日政府居留許可

2019-03-23 10:17

歐盟給英國脫歐寬限兩周 因應梅伊辭職可能性

2019-03-22 23:48

歐盟準備面對 沒有梅伊的英國

2019-03-23 00:17

報復孟晚舟案？中國停購加拿大芥花籽

2019-03-23 09:24

懶人包／戈蘭高地為什麼有爭議？

2019-03-22 23:11

菲律賓在南海面臨問題 前外長：習近平是禍首

2019-03-23 00:48

川普：以色列占領敘利亞戈蘭高地52年 占久就是它的

2019-03-22 22:59

歐製造業急劇萎縮 股匯嚇趴

2019-03-23 03:02

川普一則推文 就打翻美國52年模糊政策

2019-03-23 15:55

Tesla控華裔竊自駕機密 跳槽中資

2019-03-23 13:43

川普商店推「櫻花」系列新產品 道德專家看不下去

2019-03-23 11:34

通俄案調查出爐 川普長子小唐納躲過被起訴

2019-03-23 09:06

歐美經濟罩烏雲 投資人往哪躲？分析師：中國

2019-03-22 23:09

全球鴿聲響 公債殖利率跌

2019-03-23 03:02

經濟消息面差 美股開低

2019-03-22 23:06

瑞士75歲老婦 持尖刀刺死小學生

2019-03-23 18:03

萬那杜領先全球首禁免洗尿布 忙著尋找替代品

2019-03-23 10:22

伊斯蘭國覆滅 敘利亞庫德族自治恐面臨危險

2019-03-23 20:12

人人追捧這支飆股 五年暴漲1,500%

2019-03-22 23:22

派兵管黃背心 馬克宏感受「後座力」

2019-03-23 00:02

哈里發國宣告崩解 但鬼魅首腦神隱5年仍行蹤不明

2019-03-23 21:35

川普稱IS自地圖消失 敘利亞民主力量：戰火未歇

2019-03-23 12:56

拒英國脫歐 網路連署破300萬人

2019-03-23 14:51

美特檢偵結通俄案 重點一次掌握

2019-03-23 14:14

未獲足夠支持 梅伊：下周可能不會第3度表決脫歐協議

2019-03-23 11:06

全球經濟展望引發市場憂慮 美股挫跌

2019-03-23 06:01

戰略位置佳 戈蘭高地懷璧其罪

2019-03-22 23:52

影／發揮傳統克難精神 白俄羅斯男子打造「馬汽車」

2019-03-23 17:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top