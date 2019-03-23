世界第一高樓燈光秀 向紐西蘭總理致敬

2019-03-23 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



世界第一高樓、杜拜哈里發塔23日晚間舉行燈光秀，將紐西蘭總理阿爾登擁抱槍擊案死者遺族的照片投影到大樓上，向這位關懷穆斯林的女性領袖致敬。

紐西蘭基督城兩座清真寺15日發生槍擊案，澳洲白人兇嫌塔倫持槍向聚禮中的穆斯林濫射，造成50人死亡，是紐國歷來最嚴重槍擊案。