瑞士75歲老婦 持尖刀刺死小學生

2019-03-23 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張江寧 ╱即時報導



CNN報導，瑞士警方22日逮捕一名75歲老婦，她涉嫌尖刀刺死一名放學途中的國小男童。

在瑞士巴塞爾市當地時間21日中午左右，男孩放學回家，獨自走在街上的他被老婦以尖刀刺傷。

男孩的學校老師恰好騎腳踏車經過，驚見重傷的男孩血流不止倒在人行道上，男孩在緊急搶救後不治。