IS失去敘利亞最後據點 「哈里發國」徹底瓦解
CNN報導，敘利亞民兵組織「敘利亞民主力量」（SDF）23日宣布，激進組織伊斯蘭國（IS）已失去敘利亞最後據點、東部巴古斯村，IS在2014年宣告成立的「哈里發國」徹底瓦解。
「敘利亞民主力量」發言人巴利（Mustafa Bali）在推特上說：「敘利亞民主力量宣布已徹底清剿哈里發國，在這特別的日子裡，讓我們一同感懷先烈的奉獻，若沒了他們，不會有今日的勝利。」
IS勢力最盛時期，控制敘利亞西部到伊拉克首都巴格達近郊的大片土地。
敘利亞民主力量是敘利亞庫德、阿拉伯、亞述和土耳其人武裝勢力在敘利亞內戰中建立的軍事同盟，成立於2015年10月，目標是將伊斯蘭國逐出敘利亞。
Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS— Mustafa Bali (@mustefabali) 2019年3月23日
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