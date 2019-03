IS失去敘利亞最後據點 「哈里發國」徹底瓦解

敘利亞民主力量23日在敘利亞東部清剿IS最後據點巴古斯村後,登上一棟建物樓頂,高舉自己的旗幟宣示勝利。(法新社) 分享 facebook

CNN報導,敘利亞民兵組織「敘利亞民主力量」(SDF)23日宣布,激進組織伊斯蘭國(IS)已失去敘利亞最後據點、東部巴古斯村,IS在2014年宣告成立的「哈里發國」徹底瓦解。

「敘利亞民主力量」發言人巴利(Mustafa Bali)在推特上說:「敘利亞民主力量宣布已徹底清剿哈里發國,在這特別的日子裡,讓我們一同感懷先烈的奉獻,若沒了他們,不會有今日的勝利。」

IS勢力最盛時期,控制敘利亞西部到伊拉克首都巴格達近郊的大片土地。

敘利亞民主力量是敘利亞庫德、阿拉伯、亞述和土耳其人武裝勢力在敘利亞內戰中建立的軍事同盟,成立於2015年10月,目標是將伊斯蘭國逐出敘利亞。

Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS