IS失去敘利亞最後據點 「哈里發國」徹底瓦解

2019-03-23 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



敘利亞民主力量23日在敘利亞東部清剿IS最後據點巴古斯村後，登上一棟建物樓頂，高舉自己的旗幟宣示勝利。（法新社） 分享 facebook

CNN報導，敘利亞民兵組織「敘利亞民主力量」（SDF）23日宣布，激進組織伊斯蘭國（IS）已失去敘利亞最後據點、東部巴古斯村，IS在2014年宣告成立的「哈里發國」徹底瓦解。

「敘利亞民主力量」發言人巴利（Mustafa Bali）在推特上說：「敘利亞民主力量宣布已徹底清剿哈里發國，在這特別的日子裡，讓我們一同感懷先烈的奉獻，若沒了他們，不會有今日的勝利。」

IS勢力最盛時期，控制敘利亞西部到伊拉克首都巴格達近郊的大片土地。

敘利亞民主力量是敘利亞庫德、阿拉伯、亞述和土耳其人武裝勢力在敘利亞內戰中建立的軍事同盟，成立於2015年10月，目標是將伊斯蘭國逐出敘利亞。