川普一則推文 就打翻美國52年模糊政策

2019-03-23 15:55 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



戈蘭高地(Golan Heights)是一片面積不到500平方哩的狹隘土地，坐落於以色列、敘利亞邊境；1967年「六日戰爭」期間，以色列軍隊從敘利亞手中強制占領之後，雖然雙方都對外聲稱擁有戈蘭高地主權，但至少三分之二土地是在以色列實際掌控之下。

自從1973年以來，敘利亞軍隊不曾再有想要回戈蘭高地的舉動，以色列則把這塊土地視為有朝一日與敘利亞達成和平協議時，可以順手歸還的籌碼。維持數十年的現狀，美國向來予以支持。然而，過去幾年來，中東局勢產生變化，加上敘利亞出現內戰，讓戈蘭高地的角色也出現變化。

數十年來，美國對戈蘭高地主權問題保持模糊態度，主要用意在於避免刺激阿拉伯國家，而更重要的理由則是以色列根本不需要美國來幫腔湊熱鬧；但川普總統21日一則短短35個字的推特發文，便推翻了美國長久以來的區域政策。

川普承認以色列擁有戈蘭高地主權的推文，獲得以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)肯定，但卻引起其他國家反彈，包括敘利亞、俄羅斯、伊朗在內。

某些批評人士指出，川普的推文發表時機，選在4月9日以色列大選之前，目的就是為親美路線、在這次選舉面臨激烈競爭的內唐亞胡拉抬選情。內唐亞胡訂於下周訪問白宮。

華府智庫威爾森中心(Wilson Center)中東問題專家米勒(Aaron David Miller)指出：「延續了52年美國政策不能靠一則推文就改掉，而且是將在白宮接見以色列總理的四天之前，何況這位以色列總理將於21天後參加連任選舉。」

川普在推特發文之前，是否事先經過跨部會討論，以及為何不等到以色列大選之後才做出如此重大宣示，白宮發言人面對媒體關於川普戈蘭高地推文詢問，都沒有作出回應。