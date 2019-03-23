以軍攻敘占戈蘭高地 美下周將正式承認

2019-03-23 16:16 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



美國官員22日說，美國政府預定下周正式宣布承認以色列對1967年從敘利亞搶占過來的戈蘭高地的主權。

川普總統21日表示，美國承認以色列對這塊土地的主權的時候到了；路透報導，官員說，以色列總理內唐亞胡25日抵美訪問時，川普可能簽署這份正式文件。

這將是美國政策的一大轉向，對4月9日即將面臨選舉挑戰的以色列總理內唐亞胡不啻一大助力。內唐亞胡在國內正陷入貪污醜聞。

戈蘭高地是以色列在1967年中東戰爭中搶占的土地，1981年併入以色列，但國際間不予承認。內唐亞胡不斷要求美國承認以色列的主張，2017年2月首度在白宮會見川普時，就敦促川普這麼做。

知情人士說，川普助理評估2017年和2018年川普政府把駐以色列大使館遷到耶路撒冷引起的反彈，不如想像中嚴重，因此今年再度向前跨一步，準備承認以色列對戈蘭高地的主權。

川普助理群相信，中東國家，尤其波斯灣各國與美國共同對付伊朗的「幕後合作」，並沒有受到影響，讓美國有信心，即使進一步承認以色列對戈蘭高地的主權而引發風暴，美國可以度過難關。

不過，也有美國官員注意到，美國最新親善以色列的舉動，會讓阿拉伯國家難以接受美國準備推出的以巴(巴勒斯坦)和平協議。

聯合國人權理事會22日通過決議，批評以色列擴大在戈蘭高地的屯墾計畫。理事會每年都對戈蘭高地爭議通過決議。這次決議，英國投反對票，美國去年就退出理事會，因此無權投票；退出理由是該理事會對以色列有偏見。

歐盟向來反對以色列對戈蘭高地的主權；歐盟主席圖斯克(Donald Tusk)22日說，儘管川普有進一步親以色列行動，歐盟對此事維持一貫立場。