川普主張以色列擁戈蘭高地 敵友同責違國際法煽動暴力

2019-03-23 15:56 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合22日電



1967年以色列和敘利亞邊界上仍然豎立著戈蘭高地的標誌。 (歐新社) 分享 facebook 川普以一則推文主張承認以色列對戈蘭高地擁有主權後，幾乎遭到美國敵友一致譴責，指稱不但違反國際法，更會加劇中東暴力風險；不僅俄國厲聲指責美國此舉違反聯合國決議，敘利亞政府更強烈譴責，揚言將「透過所有可用手段」奪回戈蘭高地。

儘管目前仍不清楚川普在推特中認為以色列是時候擁有戈蘭高地主權，是否會使美國馬上改變在這個爭議地區的立場，但至少已讓美國的對手聯合起來；俄羅斯新聞社(RIA)引述俄國外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)的話說，改變戈蘭高地地位將違反聯合國決議。

土耳其雖是美國盟友，但土國總統厄多安22日說，這是「不恰當評論」，絕不容許戈蘭高地遭占領一事合法。

在1967年中東六日戰爭中被以色列奪走戈蘭高地的敘利亞，外交部22日發表聲明，強烈譴責川普的言論，強調有關言論「不會改變戈蘭高地曾經是、也將一直是敘利亞、阿拉伯領土這一事實」。

聲明指責川普的立場，表明美國藐視國際法及公然違背聯合國安理會第497號決議。該決議明確表示，以色列將其法律、管轄權和行政機構強加於戈蘭高地的決定，是完全無效，不具國際法律效力。

美國政策的逆轉亦已激怒阿拉伯國家，美國期待已久的以巴和平計畫，成功與否全賴阿拉伯國家的支持；以色列在該地區的競爭對手，包括伊朗等國表示，川普的說法無疑對區內的暴力火上加油。

伊朗外交部長指責川普繼續向以色列種族主義者提供他不應該做的事情，首先是聖城(耶路撒冷），現在是戈蘭高地。

巴勒斯坦和平談判首席談判代表埃雷卡特(Saeb Erekat)22日表示，川普違反了以武力獲取領土的國際原則，等於歡迎回到無法無天、無政府狀態、混亂的時代。

美國的阿拉伯盟友同樣大表震怒，阿拉伯國家聯盟首腦蓋特(Ahmed Aboul Gheit)說，美國的立場缺乏國際合法性，「無論是多麼重要，沒有一個國家能夠作出這樣的決定。」

埃及外交部的聲明中指出，會繼續視「敘利亞戈蘭」為遭占領的阿拉伯領土。

俄羅斯既是以色列的重要夥伴，又是敘利亞的盟友。俄羅斯外交部發言人指出，如果沒有聯合國安理會的決定，戈蘭高地地位的任何變化，都是直接違反了聯合國的決議。

在盟友方面，歐盟駐以色列發言人表示，儘管川普作此宣布，但歐盟不會改變它對戈蘭高地的立場。