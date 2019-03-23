Tesla控華裔竊自駕機密 跳槽中資

2019-03-23 13:43 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／洛杉磯報導



電動車生產商特斯拉（Tesla）21日宣布控告華裔前職員曹光植，他涉嫌在辭職前，複製30多萬份自動駕駛相關的源代碼文件，這是一件民事索賠官司，聯邦檢察官目前尚未宣布，會不會以刑事犯罪案偵辦曹光植。他目前已跳 槽到中資「小鵬汽車」位於矽谷的辦公室任職。

但律師表示，員工盜竊公司商業機密是非常嚴重的刑事犯罪。有些華人工程師表示，此類竊密事件導致一些公司刻意減少僱用和升職華裔工程師，個別害群之馬，成了華人求職和升職的負資產。

曹光植此前是特斯拉自動駕駛儀團隊成員，是僅有40名可以接觸該軟體源代碼權限的人之一。民事訴狀稱，曹光植在離職前將超過30萬份公司文件，包括自動駕駛汽車的源代碼副本，上傳到個人的iCloud雲存儲賬戶。公司稱，曹將完整的源代碼文件壓縮成所需存儲空間較小的.zip文件。

訴狀中稱，特斯拉是智能汽車行業的領頭羊，自動駕駛技術是公司投入數億美元、五年多時間研發出的成果，而中國的智能汽車設計及製造商小鵬汽車，一直企圖模仿特斯拉的技術和產品，常被媒體稱為「中國版特斯拉」。兩家公司在智能及新能源汽車領域是直接競爭對手。但小鵬汽車回應稱，曹到職前後，公司並未發現存在特斯拉聲稱的違規行為。曹光植畢業於浙江大學，在美國普度大學獲博士學位。

律師鄭博仁表示，最近統計數據顯示，美國國內近80％以上的商業信息盜竊案件都源自公司內部。對不少企業來說，敏感信息丟失的最大威脅源於內部員工。根據加州「統一商業秘密法」 (UTSA)，諸如可口可樂的配方等屬於機密，客戶名單、商業計劃、電子表格、公司會議紀要和議程、以及投標說明都可以作為商業秘密受到保護。

他表示，當一家公司出面指控其商業秘密，已被非法使用或披露時，一個常見的誤解是，侵權者必須親自挪取顧客名單或設計流程圖。但根據UTSA，公司並不需證明該前雇員親自挪取商業秘密信息。如果該信息符合商業秘密的定義，前雇員所記憶的內容也可以成為商業秘密。因此，雇主僅需要證明，該前雇員使用或披露了其記憶中有關商業秘密的內容，就能證明發生挪用行為。

去年8月，聯邦檢察官透過聯邦調查局偵辦，起訴了通用電氣公司華人工程師鄭曉青（Xiaoqing Zheng，音譯），被告涉嫌盜竊渦輪技術等商業機密。