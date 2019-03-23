未獲足夠支持 梅伊：下周可能不會第3度表決脫歐協議

2019-03-23 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



英國首相梅伊22日告訴下議院議員，她的脫歐協議「若未獲得足夠支持」，下周也許不會交付下議院進行第三次表決。

歐盟領袖已同意將脫歐期限延後至少兩周，如果英國下議院下周通過梅伊的脫歐協議，脫歐期限將從3月29日延到5月22日，如果沒通過，英國必須在4月12日之前提出新計畫。

保守黨的友黨北愛民主統一黨已表明，即使進行第三次表決也不會支持梅伊的脫歐協議。許多國會議員表示，第三次表決梅伊恐怕輸得更慘，在梅伊的內閣閣員轉向支持讓國會接手下一階段的脫歐程序後，梅伊面臨更大壓力，國會議員公然揣測梅伊可能在幾周內下台，部分議員說，梅伊已時不我予，將「倒在自己的劍下」。

梅伊在22日晚間寫給國會議員的信函中表示：「如果沒有足夠的支持讓協議能在下周交付表決，或是下議院再次否決，我們可以在4月12日之前要求再延長脫歐期限，但我們就必須舉行歐洲議會選舉。」

英國5月若不舉行歐洲議會選舉，依照歐盟規定，英國必須在7月1日脫離歐盟。