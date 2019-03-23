萬那杜領先全球首禁免洗尿布 忙著尋找替代品

2019-03-23 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



萬那杜擬成為全球第一個禁用免洗尿布的國家，正忙著尋找替代方案。

這項禁令預計12月生效，這代表萬那杜必須尋找足夠的可重複使用尿布，提供估計二萬名新生兒和幼兒使用。

萬那杜外長雷根瓦努（Ralph Regenvanu）2月宣布，這項計畫是大規模禁用塑膠產品的重大改變之一。他表示：「光是除去尿布，可以大幅度減少塑膠廢棄物。」

不過，這個消息引發的反應不一，該國民眾在社群網站上稱讚這個想法領先全球，但其他人則質疑這項禁令該如何實施。成本與方便性都是明顯的問題，有網友擔心可重複使用的尿布在偏遠地區可行性。

網友回應：「布尿布、T型布尿布固定器和尿布內襯在發展中國家很難購得。」也有人點出，首都維拉港（Port Vila）買得到一些，但外島就未必可取得。

當地非政府組織Mama's Laef的人員貝琳達．羅塞利（Belinda Rosselli）正在研究可重複使用尿布的原型。她表示：「我想知道哪種布料最適合萬那杜，因為這裡溫度很高。」

羅塞利說：「我們知道，萬那杜有嬰兒的肚臍因為毯子合成材質出現問題，而且這種材質廣泛用在可重複使用尿布的內襯。因此我想找到以棉為主的布料與其他成分，可以更呵護寶寶的肌膚。」

澳洲廣播公司（ABC）報導，免洗尿布是全球環境問題，全球每年估計使用4500億片尿布。

環保組織迴旋鏢聯盟（Boomerang Alliance）估計，澳洲每天用掉375萬片免洗尿布。迴旋鏢聯盟副總監潔恩．派拉摩（Jayne Paramor）說：「澳洲每年大約有八億片拋棄式尿布扔到垃圾場，因為我們沒有替代品。」尿布在澳洲掩埋垃圾量至少占1%。