與日籍同性伴侶共度25年…台灣男子終獲日政府居留許可

2019-03-23 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



日本法務省入境管理局決定給予一名逾期居留的台灣男子居留特別許可，這名台灣人G與同性伴侶、日本籍的X先生同居25年。在日本，非法居留者與日本人結婚或是未登記但有婚姻事實的「事實婚」，日本政府得給予「在留（居留）特別許可」，這是第一次發給同性伴侶這樣的居留許可。

台灣男子在日本逾期停留原遭日本政府強制出境的處分，2017年他們向東京地院提起訴訟要求取消處分，盼留在日本。日前法務省決定撤消處分並發居留特別許可，兩人也撤告。法務省入管局表示，與過去一般的在留特別許可一樣，他們是考量居留的狀況、實際生活等條件做出的決定。

G與X在1993年11月相識、同居。G表示，當時擔心申請觀光簽證間隔太短，被懷疑要違法赴日工作，影響未來申請不到簽證，又不想放掉這段戀情，決定非法留下來。後來G感染愛滋，又不能加入日本的健保，X不離不棄，彼此支持對方25年。

兩人原已與律師商量，要自首並申請「在留特別許可」，但在準備的過程中遇警方臨檢，G因非法停留被逮捕。G主張他若無法待在日本，回台灣也沒有可依靠的親人，無法生活，因為親人不諒解他的同志身分，盼日本政府撤消強制出境的處分。

他們的律師團昨天舉行記者會時表示，這代表同性伴侶的關係獲得法律保障，有極大的意義。G表示，「他是我重要的家人，未來也會與他攜手走下去。」G說，一樣是與相愛的人一起生活 ，社會認同異性伴侶，但我們是同志必須低調的活著。他說，日本憲法沒有禁止同婚，若同志能夠結婚，「我們的人生或許會大大改變」。