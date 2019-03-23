親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐案延後
波音737釀機瘟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

小英、韓柯同時出訪外國 趙少康一句話分析3人高下

與日籍同性伴侶共度25年…台灣男子終獲日政府居留許可

2019-03-23 10:17聯合報 記者雷光涵╱即時報導

日本法務省入境管理局決定給予一名逾期居留的台灣男子居留特別許可，這名台灣人G與同性伴侶、日本籍的X先生同居25年。在日本，非法居留者與日本人結婚或是未登記但有婚姻事實的「事實婚」，日本政府得給予「在留（居留）特別許可」，這是第一次發給同性伴侶這樣的居留許可。

台灣男子在日本逾期停留原遭日本政府強制出境的處分，2017年他們向東京地院提起訴訟要求取消處分，盼留在日本。日前法務省決定撤消處分並發居留特別許可，兩人也撤告。法務省入管局表示，與過去一般的在留特別許可一樣，他們是考量居留的狀況、實際生活等條件做出的決定。

G與X在1993年11月相識、同居。G表示，當時擔心申請觀光簽證間隔太短，被懷疑要違法赴日工作，影響未來申請不到簽證，又不想放掉這段戀情，決定非法留下來。後來G感染愛滋，又不能加入日本的健保，X不離不棄，彼此支持對方25年。

兩人原已與律師商量，要自首並申請「在留特別許可」，但在準備的過程中遇警方臨檢，G因非法停留被逮捕。G主張他若無法待在日本，回台灣也沒有可依靠的親人，無法生活，因為親人不諒解他的同志身分，盼日本政府撤消強制出境的處分。

他們的律師團昨天舉行記者會時表示，這代表同性伴侶的關係獲得法律保障，有極大的意義。G表示，「他是我重要的家人，未來也會與他攜手走下去。」G說，一樣是與相愛的人一起生活 ，社會認同異性伴侶，但我們是同志必須低調的活著。他說，日本憲法沒有禁止同婚，若同志能夠結婚，「我們的人生或許會大大改變」。

X則說，過去因為他的伴侶非法居留，人生是灰色的，他們的未來總算會變成較明亮的顏色了。

日本法務省入境管理局決定給予一名與日籍同志伴侶生活長達25年、但逾期居留的台灣男...
日本法務省入境管理局決定給予一名與日籍同志伴侶生活長達25年、但逾期居留的台灣男子居留特別許可。圖為日本同志大遊行的裝置藝術。美聯社
分享

同志結婚簽證

相關新聞

習近平來了！歐盟領袖攜手迎「全面競爭對手」

2019-03-22 23:30

美財政部才宣布對北韓新制裁 川普隔天下令撤除

2019-03-23 03:40

報復孟晚舟案？中國停購加拿大芥花籽

2019-03-23 09:24

南美8國簽署聖地牙哥宣言 設進步論壇面對問題

2019-03-23 08:18

萬那杜領先全球首禁免洗尿布 忙著尋找替代品

2019-03-23 10:22

傳美準備以正式文件 承認以色列擁戈蘭高地主權

2019-03-23 04:48

菲律賓在南海面臨問題 前外長：習近平是禍首

2019-03-23 00:48

派兵管黃背心 馬克宏感受「後座力」

2019-03-23 00:02

不滿制裁？ 北韓突撤離兩韓聯辦

2019-03-22 23:58

戰略位置佳 戈蘭高地懷璧其罪

2019-03-22 23:52

川普：美國應承認 戈蘭高地屬以色列

2019-03-22 23:46

加緊談判...川習會前 美中不會達成協議

2019-03-22 23:37

法政府新招反黃背心暴力 檢視成效關鍵週末

2019-03-22 23:11

懶人包／戈蘭高地為什麼有爭議？

2019-03-22 23:11

迦納2巴士對撞起火燃燒 至少60死

2019-03-22 21:39

併吞敘利亞國土！川普承認「戈蘭高地」以色列主權

2019-03-22 21:22

紐西蘭副總理：基督城槍手牢中度餘生

2019-03-22 20:22

川普促承認以色列擁戈蘭高地 艾爾段：絕不容許

2019-03-22 19:25

富士山若噴發 購物天堂御殿場將降下1公尺厚火山灰

2019-03-22 18:53

美稱戈蘭高地主權應屬以色列 俄土伊朗反駁

2019-03-22 18:53

川普籲承認以色列對戈蘭高地主權 敘利亞譴責

2019-03-22 17:24

涉安排桂民海女兒見中國商人 瑞典前大使遭調查

2019-03-22 17:08

假護照入境泰國 秦庠鈺判刑2年

2019-03-22 17:02

習近平抵羅馬 中義將簽70億歐元合作案

2019-03-22 17:00

清真寺血案一週 紐西蘭全國默哀

2019-03-22 16:32

日本佳子公主大學畢業 預定9月訪問奧匈

2019-03-22 15:59

紐西蘭恐攻後一週 上百人響應繳交槍械

2019-03-22 15:37

選舉假新聞氾濫 印尼全面警戒

2019-03-22 14:59

川普：該承認以色列對戈蘭高地主權了

2019-03-22 14:18

影／慘案後...紐火速禁槍 美網友自嘲：我們靠悼念禱告

2019-03-22 13:18

【重磅快評】日韓兩國反目，誰漁翁得利？

2019-03-22 12:39

清真寺血案後齊反仇恨 紐西蘭婦女戴伊斯蘭頭巾

2019-03-22 12:23

義大利入一帶一路 法媒：中在西方團結製造破口

2019-03-22 09:40

作為制裁手段 日擬反對南韓加入CPTPP

2019-03-22 08:25

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36

世界體制大變局 大國博弈牽動新國際秩序

2019-03-21 14:07
看更多

熱門文章

超美場景不曾見！ 湖面淺藍碎冰像艾莎女王走過

2019-03-22 13:29

新發現！ 失事波音客機都沒加購兩項安全選配裝置

2019-03-22 11:34

他一人抱走28億彩券頭獎 竟將獎金平分給親戚

2019-03-22 18:34

泰男天天穿「佛牌盔甲」避煞 一日未穿竟遇上死亡車禍

2019-03-22 21:36

印尼航空開第一槍 砍49架737 MAX訂單

2019-03-22 15:40

他起床驚見客廳睡著陌生大叔 網笑稱：塵蟎變人啦

2019-03-22 16:47

憂經濟放緩、殖利率曲線倒掛 道瓊跌460點

2019-03-23 06:18

影／為何牠屍體獲國父級待遇？ 認識越南「護國神鱉」

2019-03-22 15:51

美財政部才宣布對北韓新制裁 川普隔天下令撤除

2019-03-23 03:40

【重磅快評】日韓兩國反目，誰漁翁得利？

2019-03-22 12:39

影／牛仔褲該洗、冷凍可除菌？Levi's執行長這麼說

2019-03-22 17:59

電動車救地球 卻可能侵犯人權

2019-03-22 13:16

令電影迷震驚！拍「少年Pi」電影公司傳將關門

2019-03-22 15:30

影／慘案後...紐火速禁槍 美網友自嘲：我們靠悼念禱告

2019-03-22 13:18

迪士尼和福斯合併後一家親 員工遭遇卻兩樣情

2019-03-22 18:24

防失速系統失靈警示燈 改列波音737 MAX標配

2019-03-22 15:00

習近平來了！歐盟領袖攜手迎「全面競爭對手」

2019-03-22 23:30

歐盟給英國脫歐寬限兩周 因應梅伊辭職可能性

2019-03-22 23:48

為68萬中國寶寶取名 英女孩賺夠大學學費、還投資房地產

2019-03-22 13:10

影／歐盟准英延後脫歐 大開「地獄梗」逗樂記者

2019-03-22 11:46

停止英國脫歐 網路連署突破300萬

2019-03-22 22:13

不偷錢只劫蛋！怪賊盜130顆溏心蛋 沾麵店意外爆紅

2019-03-22 20:26

菲律賓在南海面臨問題 前外長：習近平是禍首

2019-03-23 00:48

歐盟準備面對 沒有梅伊的英國

2019-03-23 00:17

10趴變5趴 法國總統更加看衰英國脫歐案闖關成功率

2019-03-22 15:05

懶人包／戈蘭高地為什麼有爭議？

2019-03-22 23:11

日文五十音都不會認…東京福祉大學爆700名留學生失聯

2019-03-23 09:27

川普：以色列占領敘利亞戈蘭高地52年 占久就是它的

2019-03-22 22:59

多個經濟模型預測：若今日大選 川普大勝連任

2019-03-22 12:53

美稱戈蘭高地主權應屬以色列 俄土伊朗反駁

2019-03-22 18:53

歐美經濟罩烏雲 投資人往哪躲？分析師：中國

2019-03-22 23:09

富士山若噴發 購物天堂御殿場將降下1公尺厚火山灰

2019-03-22 18:53

南韓多少單身男女想結婚？ 統計：百分比腰斬

2019-03-22 17:23

川普促承認以色列擁戈蘭高地 艾爾段：絕不容許

2019-03-22 19:25

歐製造業急劇萎縮 股匯嚇趴

2019-03-23 03:02

股神也認證 FinTech錢景亮

2019-03-22 14:24

經濟消息面差 美股開低

2019-03-22 23:06

報復孟晚舟案？中國停購加拿大芥花籽

2019-03-23 09:24

力阻英國脫歐 網路連署不到一天破百萬人

2019-03-22 11:19

清真寺血案後齊反仇恨 紐西蘭婦女戴伊斯蘭頭巾

2019-03-22 12:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top