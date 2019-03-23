報復孟晚舟案？中國停購加拿大芥花籽

2019-03-23 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美聯社報導，中國已經停止向加拿大購買所有的芥花籽（canola seed），外界認為這是中方對加拿大逮捕華為財務長孟晚舟的報復行動。

加拿大芥花籽協會21日表示，出口商反映，近來中國進口商不願再採購加拿大的芥花籽。

據統計，中國去年從加拿大進口的芥花籽達21億美元，相當於加拿大出口所有芥花籽產品總價值的40%。

據加國媒體環球郵報報導，進口加拿大農產品的江蘇銅梁國際公司（Jiangsu Tongliang International）執行長高華志（Gao Huazhi，音譯）表示，「近期小麥、豌豆、亞麻籽和芥花籽相關產品的訂購單已全數取消」。

今年初，北京暫停從加拿大李察森農業公司（Richardson International Ltd）進口芥花籽，理由為一名中國官員聲稱該公司產品含有害有機物，但加拿大前駐中國大使馬大維（David Mulroney）指出，加拿大芥花籽出口遭擋與華為案「絕對有關聯」。

加拿大去年12月初應美國要求在溫哥華逮捕孟晚舟後，中加關係持續緊張，美國檢方已向孟晚舟提起詐欺指控。中國後來拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）等加拿大公民，涉嫌販毒的加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）更被中國法院判處死刑。