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報復孟晚舟案？中國停購加拿大芥花籽

2019-03-23 09:24聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美聯社報導，中國已經停止向加拿大購買所有的芥花籽（canola seed），外界認為這是中方對加拿大逮捕華為財務長孟晚舟的報復行動。

加拿大芥花籽協會21日表示，出口商反映，近來中國進口商不願再採購加拿大的芥花籽。

據統計，中國去年從加拿大進口的芥花籽達21億美元，相當於加拿大出口所有芥花籽產品總價值的40%。

據加國媒體環球郵報報導，進口加拿大農產品的江蘇銅梁國際公司（Jiangsu Tongliang International）執行長高華志（Gao Huazhi，音譯）表示，「近期小麥、豌豆、亞麻籽和芥花籽相關產品的訂購單已全數取消」。

今年初，北京暫停從加拿大李察森農業公司（Richardson International Ltd）進口芥花籽，理由為一名中國官員聲稱該公司產品含有害有機物，但加拿大前駐中國大使馬大維（David Mulroney）指出，加拿大芥花籽出口遭擋與華為案「絕對有關聯」。

加拿大去年12月初應美國要求在溫哥華逮捕孟晚舟後，中加關係持續緊張，美國檢方已向孟晚舟提起詐欺指控。中國後來拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）等加拿大公民，涉嫌販毒的加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）更被中國法院判處死刑。

馬大維表示，中國最新的舉動應該讓加拿大政府相信，華為應該被禁止提供加拿大的5G網路設備。他說：「這是個好案例，讓人們相信這風險實在太大。」

中國已經停止向加拿大購買芥花籽。路透
中國已經停止向加拿大購買芥花籽。路透
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