懶人包／戈蘭高地為什麼有爭議？

2019-03-22 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國總統川普21日說，美國應承認以色列對戈蘭高地的主權。戈蘭高地是占地1200平方公里的高原，與以色列、黎巴嫩和約旦接壤。路透從幾方面分析戈蘭高地的重要性。

●為什麼戈蘭高地引發爭議？

戈蘭高地是敘利亞西南部一塊狹長地帶。以色列在1967年第三次中東戰爭中占領這一戰略要地，施行控制和管轄，拒絕歸還敘利亞。國際社會不承認該區域為以色列領土。

敘利亞企圖在1973年中東戰爭中奪回戈蘭高地，結果失敗。1974年，以色列和敘利亞簽署停火協議，自此戈蘭高地相對和平。以、敘2000年就歸還戈蘭高地和簽署和平協定展開最高層級協商，但後來協商破裂。

●為什麼以色列想要戈蘭高地？

以色列宣稱，要讓戈蘭高地成為緩衝區，以色列才不會被敘利亞內戰戰火波及。以色列還擔心，伊朗會在敘利亞靠近以色列的邊界駐軍，隨時攻擊以色列。

以色列和敘利亞都覬覦戈蘭高地的沃土和水資源。

●誰住在戈蘭高地？

戈蘭高地人口四萬，過半數是說阿拉伯語的少數族群德魯茲人，信奉伊斯蘭教一個分支派別。以色列併吞戈蘭高地後，曾讓德魯茲人申請成為公民，但德魯茲人多半拒絕，仍自認為敘利亞人。

其餘為兩萬以色列屯墾居民，多半務農或從事觀光業。

●誰控制戈蘭高地緩衝區？