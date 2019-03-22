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歐美經濟罩烏雲 投資人往哪躲？分析師：中國

2019-03-22 23:09經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

歐元區最大經濟德國傳來經濟壞消息，全球成長減速警示燈再度亮起，各地風險性資產價格應聲下跌，美國股市三大指數22日盤初同步下跌，道瓊、標普500和那斯達克綜合指數跌幅都接近1%，德國10年期公債殖利率則降到零以下。

德國3月製造業採購經理人指數（PMI）從2月的47.6陡降到44.7，是近七年來最差。法國製造業PMI從51.5降到49.8。以上數據都不如經濟學家預期，且指數都低於象徵景氣榮枯界線的50，意味景氣萎縮。

Natixis Asia亞洲新興市場高級經濟學家Trinh Nguyen 22日推文說：「 安息（RIP）了，全球製造業。」

Oanda資深市場分析師Craig Erlam接受財經新聞網站MarketWatch訪問時說：「這麼一項數據竟引起如此普遍的反應，相當罕見，但我們務必記得，這不是國內問題。德國因製造業規模大，所受衝擊不成比例的大，但造成景氣萎縮的原因是全球性的。」

美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周在貨幣決策會議上說：「在歐洲…我們觀察到一些轉弱跡象，但未見衰退，仍呈現正成長。」

然而，Fed周三公布的貨幣政策聲明遠較市場預期鴿派，且決策官員預計今年不會升息，升高市場對美國經濟前景的疑慮。所幸周四出爐的經濟數據佳，包括上周首次申領失業救濟金人數降幅比預期大，才使美股投資人暫時轉憂為喜。不料周五盤勢又隨歐洲經濟展望惡化而翻黑。

歐、美經濟展望既已蒙上陰影，投資人該緊張嗎？貝萊德（BlackRock）首席股票策略師Kate Moore日前表示，美股投資人宜緊盯情勢發展，因為歐洲成長減速，必將打擊到營運橫跨全球的美國企業。

在歐、美經濟烏雲尚未消散之際，投資人該往何處找尋資金避風港？盛寶銀行（Saxo Bank）分析師Steen Jakobsen建議今年不妨把投資觸角延伸到美國境外、伸入在貿易上與美國關係亦敵亦友的中國，因為北京當局近來在政策上大舉做多，力圖避免成長引擎熄火。

Jakobsen在致客戶報告中指出，美股仍有可能漲新高峰，但他建議投資人「慢慢把加碼目標從美國轉向中國」，主因是2019年的中國看來像是2018年的美國。去年大半時間美股勁揚，得力於美國減稅促使企業大買庫藏股。

旗下擁有全球最大債券基金的資產管理公司品浩（PIMCO）周五也在部落格發文，表示看好中國股市，因為北京當局正大力推出刺激措施，加上美中貿易協議似乎逐漸成形，「今年全球成長大有機會回穩，甚至小幅回升」。

品浩說：「過去一年來，即使美國推出大規模財政刺激，先進經濟體也維持寬鬆貨幣政策，但全球成長依然減緩，這凸顯出中國比以往更是全球景氣循環的關鍵驅動力。」

美、歐經濟展望都有疑慮，分析師認為今年中國股市展望相對較佳，因有政府大力做多，且...
美、歐經濟展望都有疑慮，分析師認為今年中國股市展望相對較佳，因有政府大力做多，且美中貿易協議逐漸成形。路透
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