富士山若噴發 購物天堂御殿場將降下1公尺厚火山灰

2019-03-22 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本政府模擬富士山再度噴發可能造成的傷害。 法新社 分享 facebook

日本政府模擬富士山再度噴發可能造成的傷害，影響範圍將遍及首都圈各地，東京也不能倖免，鄰近富士山的御殿場outlet，將降下超過1公尺火山灰。

NHK報導，富士山上一次噴發是約300年前的「寶永大噴發」。日本政府以「寶永大噴發」同樣規模想定，合併去年12月的風況進行災情的推算。靠近富士山的静岡縣御殿場市每一小時將降下1至2公分的火山灰，最終累積量推估將達1.2公尺；距離富士山80公里的橫濱市將會斷斷續續降下每小時1、2公厘的火山灰，累積量預計為10公分程度；至於東京都心，以新宿來說，剛開始噴發時還不會受到影響，但13天以後火山灰將吹到東京，估計累積火山灰量1.3公分。

寶永大噴發發生於1707年12月16日，一直持續到隔年1月1日才完全平息。雖然沒有熔岩流下，但大量火山灰造成很大的災損，山麓的村落遭3公尺深的火山灰掩埋，江戶(現在的東京)也有累積數公分降灰，推算當時噴出物高達17億立方公尺，相當於311大地震災害廢棄物的37倍。

火山灰將對交通與生活機能造成大影響。鐵道累積火山灰達到0.4公厘就會停擺；一般道路面對1公分火山灰，時速必須降至30公里、5公分10公里、超過10公分便無法行駛，且一但下雨，只要3公分火山灰就能讓道路交通停擺。空路方面，為避免飛機引擎吸入火山灰，只要噴煙到達的空域就不能飛行。

超過3公厘降灰會造成停電、2公厘便能使部分淨水廠無法運作，影響供水，並造成下水道堵塞。

負責主持政府檢討會的東京大學名譽教授藤井敏嗣表示，雖然不知何時將發生，但富士山一定會再度噴發，火山灰將造成都市交通機能停擺，大量災民無法返家避難，政府必須妥善思慮對策。