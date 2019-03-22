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習近平抵羅馬 中義將簽70億歐元合作案

2019-03-22 17:00世界日報 中國新聞組／北京22日電

大陸國家主席習近平（左）出訪義大利、摩納哥、法國，右為習近平夫人彭麗媛。（新華社...
大陸國家主席習近平（左）出訪義大利、摩納哥、法國，右為習近平夫人彭麗媛。（新華社）
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中國國家主席習近平率團訪問義大利、摩納哥、法國，展開為期六天的國事訪問，22日抵達義大利羅馬。中義將簽署「一帶一路」合作投資協議，並在周六簽署的30項企業協議中新增70億歐元（約79.9億美元）的新業務。義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）表示，會將歐洲的戰略目標、原則和標準引入「帶路」倡議。

路透引述義大利媒體報導，習近平訪問羅馬時，將與孔蒂簽署一項初步協議，讓義大利加入中國的「一帶一路」基礎建設計畫。路透引述兩名熟悉相關協商的人士表示，有超過30筆的交易正在研擬，其中包括讓義大利國有銀行向中國投資人出售債務。

本報系聯合報報導，習近平訪歐時間，正值歐洲研議調整對中政策，定調中國為「競爭對手」。外電報導，歐盟國家對中的分歧態度，可讓北京找到突破口，向各國推銷「一帶一路」合作，如經濟較弱的義大利就希望加強與中國的關係來獲取利益。

路透引述一位歐盟高級官員透露，歐盟領導人昨晚於布魯塞爾舉行的歐盟峰會，就4月9日舉行的中歐峰會協調立場，議題包括合作改革世貿組織、網路安全、中歐貿易平衡、歐洲在中美貿易戰的立場等。

這次會議將討論並通過12日歐盟執委會公布的「歐中關係戰略展望」報告，該報告針對中國經濟行為改採強硬立場，包括將中國列為5G等關鍵發展領域的「經濟競爭者」，以及政治上的「體制性競爭對手」，並提出「十項行動計畫」，對中國在歐洲的投資採取更嚴格的監管規定。

另據香港明報報導，孔蒂在羅馬受訪時表示，義中關係處於良好水平，未來合作前景將更廣闊，兩國在經貿投資領域的聯繫非常緊密，加深合作將帶動義大利對華出口。被問到義大利宣布加入「一帶一路」，孔蒂表示，義大利加入「帶路」將增進中義彼此經貿往來，幫助當地企業參與「帶路」項目，並稱會將歐洲的戰略目標、原則和標準引入「帶路」倡議。

大陸國家主席習近平（左）出訪義大利、摩納哥、法國，右為習近平夫人彭麗媛。（新華社...
大陸國家主席習近平（左）出訪義大利、摩納哥、法國，右為習近平夫人彭麗媛。（新華社） 歐新社
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義大利歐盟一帶一路習近平
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