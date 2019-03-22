影／慘案後...紐火速禁槍 美網友自嘲：我們靠悼念禱告

2019-03-22 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



造成50人死於非命的紐西蘭基督城清真寺槍擊案爆發一周內，總理阿爾登（Jacinda Ardern）迅速宣布強化槍管，查禁軍規半自動武器、突擊步槍與改裝套件，在槍管措施窒礙難行的美國引發論戰。

紐西蘭22日舉國默哀2分鐘，全國電視頻道與廣播電台隨後史無前例地播映伊斯蘭教的主麻日宣禮（Adhan），阿爾登總理與數千民眾也前往案發地之一的努爾清真寺附近公園觀禮。

「先知穆罕默德，願主福安之，曾說過，信者相互抱有仁慈、同情與體恤，則如一體。倘身體的一部受傷，整體都會感受到疼痛。」在致詞引述古蘭經文的阿爾登總理告訴在場穆斯林：「紐西蘭與你們同哀，我們是為一體。」

紐西蘭警政專員布希21日指出，50名死者的身分已經全數獲得辨認，家屬可領回遺體準備下葬。

阿爾登同日宣布查禁紐國所有軍規型半自動武器與突擊步槍，高容量彈匣與可將一般步槍改裝成性能接近半自動槍枝的撞火槍托等改裝套件，也在即刻生效的禁令涵蓋範圍之內，並將制定防範有人趁機囤槍的措施。

「我們的歷史已在3月15日永遠改變。」阿爾登在記者會表示：「現在，我們的法律也是。」

阿爾登內閣在槍擊案發生後72小時就已原則同意改革槍枝管理辦法，國會下月開議將開始審議修法，第二階段改革將涵蓋槍枝登記與執照，軍警及專業的有害生物防治企業可以豁免。最大在野黨、國家黨黨魁布理吉斯（Simon Bridges）已表達支持，新法預計4月11日生效。

因應修法過渡期間，紐西蘭總督雷迪（Patsy Reddy）簽署命令，將部分半自動武器歸類改成軍規，持有執照的合法槍主將不得繼續保有該類武器。

紐國境內流通的各式槍枝據估計有120萬把，受影響的槍枝持有人可在特赦期繳給警局，政府也將推出回購持有禁用武器推出計畫。目前估計槍枝回購將花費最高約兩億紐元（約新台幣四十二億元）。阿爾登總理表示，這筆錢必須要付，才能確保紐國社群的安全。

相對於槍枝管制卡關長達25年的美國，紐政府的迅速行動成為最佳的對照組，執導《雷神索爾3》的紐西蘭導演維迪提（Taika Waititi）在推特諷刺道，「真失望這只花不到一周，我們沒花上15年辯論才瞭解必須禁掉這些愚蠢的武器」。美國網友則在相關報導留言，自嘲「我們靠悼念與禱告就夠了」。