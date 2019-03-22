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【重磅快評】日韓兩國反目，誰漁翁得利？

2019-03-22 12:39聯合報 主筆室

最近台灣的國內政情相當熱鬧，藍綠兩邊為了總統大選相互較勁，而就在我們周邊的日韓兩國關係，似乎也不遑多讓，最近因為南韓議長的一番「天皇說」，讓兩國關係從輿論戰升高為外交戰。

日前，南韓國會議長文喜相在接受彭博社訪問時，聲稱日本明仁天皇是二戰戰爭主犯的兒子，並要求日皇向南韓慰安婦謝罪。在日本明仁天皇即將於今年四月底退位之際，文喜相的這番談話，無疑已經觸動日本右翼民族主義的最敏感神經，讓日本政界、輿論界不分左右掀起一波波的「討韓論」。    

外相河野太郎立刻回批要文喜相「小心說話」，日本知韓派學者真壁昭夫說南韓這種不友善態度，已經超過日本忍耐的限度了，而產經新聞則聲稱日本將無法與不守承諾的國家往來，日本副首相麻生太郎更火上加油，宣稱將對南韓採取經濟報復措施，同時也將反對南韓加入日本所主導的CPTPP。    

文喜相是南韓國會議員當中的親日派，之前長期擔任日韓議員友好同盟會的會長，去年五月更以文在寅總統特使的身份訪問日本，與安倍首相進行會談，來為今年文在寅訪日鋪路，而從文喜相對日的這番不友善發言，可以了解日韓關係已經陷入前所為有的低潮。    

而近期日韓兩國關係的惡化，實有國際大環境的轉變及日韓國內政治的推波助瀾，首先是過去長期扮演日韓兩國關係緊壓閥的美國，最近似乎已經開始鬆脫了，日本與南韓同事美國在亞洲的重要盟國，從過去以來，美國一直希望日韓兩國能夠和解，形成美日韓三邊同盟來共同對抗北韓，如今在美朝關係的和解下，自然讓日韓兩國之間的政治矛盾開始浮現。    

其次是文在寅與安倍的各自政治算計，文在寅上台後積極促成南北韓關係的和解，而為了要積極取悅北韓，自然要訴諸民族主義，而二戰期間共同抗日的歷史，自然成為南北韓的歷史記憶，另外今年也是安倍首相的修憲年，過去強調北韓核武威脅一直是日本說服人民修憲的理由，如今在美朝關係和解下，安倍自然要激起日韓兩國之間的矛盾，來為接下來修憲大業鋪路。    

而日韓兩國之間的反目，漁翁得利的當是北韓，這將讓抗衡北韓的美日韓軍事同盟猶如缺了一角，而最頭痛的當屬美國，萬一美朝對話破裂之後，在日韓兩國的歷史心結下，不知道要如何再重啟美日韓共同軍演？

南韓國會議長文喜相聲稱明仁天皇是二戰戰爭主犯的兒子，並要求日皇向南韓慰安婦謝罪，...
南韓國會議長文喜相聲稱明仁天皇是二戰戰爭主犯的兒子，並要求日皇向南韓慰安婦謝罪，觸動日本右翼敏感神經。 歐新社
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