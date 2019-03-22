作為制裁手段 日擬反對南韓加入CPTPP

2019-03-22 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



今日出刊的產經新聞頭版報導，日本政府認為南韓國內強制徵用工的訴訟、違反國際法與日韓之間的兩國協議，正在研議制裁手段，包括如果南韓有意申請加入跨太平洋夥伴全面進展協定(CPTPP)，日方將反對其申請。日本政府認為，文在寅政權既不能信守日韓兩國之間的約定，也不可能遵守多國協議的事項。

CPTPP去年底生效後，今年1月已經在東京舉行了第一次委員會，確立新會員加入程序。希望申請加入的國家或地區，應先與所有會員國進行非正式的協議後，再正式申請加入。委員會將判斷是否接納申請案，一但同意受理，將由會員國政府代表所組成作業小組進行交涉。新會員加入須要得到全體會員一致同意，只要有一個國家反對，申請案便無法通過。

日本副首相兼財務大臣麻生太郎本月12日在眾議院財務金融委員會會議中表明，正針對對韓報復措施展開具體討論，並舉了關稅、停止匯款、停發簽證等例子，是日本政府首度公開具體提到報復措施。