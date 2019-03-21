殺雞儆猴？委內瑞拉臨時總統幕僚長被捕

2019-03-21 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



自行宣誓為委內瑞拉臨時總統的反對派領袖瓜伊多21日表示，國家情報局（SEBIN）探員凌晨突擊搜查其幕僚長馬雷羅（Roberto Marrero）的住所，並把他帶走。美國促請委國政府釋放馬雷羅，並強調會追究拘捕行動的責任。

瓜伊多在推特發文表示，事發於凌晨約兩點，SEBIN突然闖入馬雷羅位於首都卡拉卡斯的住所搜查，並栽贓嫁禍，宣稱發現一枚手榴彈及兩把步槍。馬雷羅當場被捕，目前下落不明，瓜伊多要求當局立即釋放他。