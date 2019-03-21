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伊拉克渡輪翻覆 至少40人溺斃

2019-03-21 22:47聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

一艘伊拉克渡輪21日在該市的底格里斯河上翻覆沉沒。 圖／擷自Google Map
一艘伊拉克渡輪21日在該市的底格里斯河上翻覆沉沒。 圖／擷自Google Map
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伊拉克摩蘇爾民防當局表示，一艘渡輪21日在該市的底格里斯河上翻覆沉沒，至少40人死亡，其中多為不會游泳的婦孺。

英國廣播公司報導，這艘渡輪載有約100人，準備駛往一座觀光島嶼。伊拉克水利局為紓解摩蘇爾水壩水量而打開閘門，並警告民眾底格里斯河水流將變得湍急。民眾指責船公司無視警報開船而釀禍。

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