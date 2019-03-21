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美軍在歐洲布署B-52轟炸機 劍指俄國

2019-03-21 20:37聯合報 記者張江寧╱即時報導

CNN報導，在俄國歡慶兼併克里米亞5週年之際，美軍以和歐洲盟國、北約夥伴進行「戰區整合及飛行訓練」為由，在歐洲布署了6架可配備核武的B-52轟炸機，此舉被外界認為是向俄國傳送強烈訊息。

駐紮在美國路易斯安那州巴克斯得空軍基地的B-52「同溫層堡壘」轟炸機和任務小組，上周稍晚抵達英國費爾福德皇家空軍基地，並已參與多項在歐洲的訓練任務。

空軍表示，4架B-52轟炸機在18日飛經歐洲多處，包括挪威海、愛沙尼亞與波羅的海，以及希臘和地中海。

關島安德森空軍基地、英國費爾福德皇家空軍基地的B-52轟炸機也在印度太平洋海域及歐洲執行「同步戰區熟悉訓練」，包括飛向鄰近俄國的堪察加半島東部。

美國空軍發表聲明表示：「總體而言，由印太海域和歐洲出發的多趟飛行，展現了美國在全球軍事布署上對盟國的決心和承諾。」

B-52轟炸機重約83.9公噸，在1950年代的冷戰高峰期首次開始服役，這一型轟炸機原先被設計為適用於長程、高緯、洲際的核武轟炸機，用意為打擊當時的蘇聯。事實上，B-52早在1962年就已停產，因此目前美軍的B-52都已服役超過半世紀，但經過多次改裝，安裝了精確導向飛彈系統和高科技電子設備。根據空軍資料，每架轟炸機可以搭載重達31.7公噸的炸彈、地雷、飛彈。

去年11月俄國和烏克蘭在克赤海峽爆發海上衝突，俄國扣留烏克蘭的船隻、船員後，美俄之間的緊張情勢就逐漸升高。俄國的舉動，促使美國總統川普取消了原訂於阿根廷20國集團峰會期間和俄國總統普亭的會晤計劃。

B-52轟炸機。（美聯社）
B-52轟炸機。（美聯社）
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