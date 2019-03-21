安倍擬四月訪美 與川普兩個月見3次

2019-03-21 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本首相安倍晉三。路透 分享 facebook

日本首相安倍晉三擬於四月下旬訪美，與美國總統川普會談。若實現，則兩人等於約兩個月間三度互訪，頻率之高非常罕見。

朝日新聞等報導，此次安倍訪美由日方提出的請求。由於二月底美朝峰會對於北韓無核化談判破裂，安倍等不及川普五月訪日，急於盡快確認美日在北韓核武、飛彈、綁架問題等的合作。

預料兩人也將針對美日新貿易談判事先協商。日方將其定位為侷限於貨物關稅的貨物貿易協定(TAG)，美方則有意擴大領域，納入服務等，強迫日本開放市場。

由於川普預定五月廿六日至廿八日將以國賓身分訪日，拜會新天皇、六月廿八、廿九日還將再度訪日，出席在大阪舉行的廿國集團(G20)峰會，這等於兩人約兩個月間三度互訪。

共同社指出，「討厭出訪」的川普短時間二度出訪同一國家，可望向世界展現美日關係親密。川普討厭出訪一事廣為人知，去年十一月的東亞峰會與亞太經合會(APEC)峰會都由副總統潘斯代打。日本駐美外交消息人士對川普願短時間兩度訪日都難掩驚訝。

兩人前次會談是去年十一月在阿根廷出席G20峰會時。安倍此次出訪因顧慮到四月卅日天皇退位，以及美中貿易談判還在進行中等因素，雙方還在協調中，時間可能落在四月廿六、廿七日。