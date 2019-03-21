尼加拉瓜迫於美制裁 願釋放反對派並談和

2019-03-21 18:06 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



尼加拉瓜總統奧蒂嘉因涉嫌鎮壓國內異議，而遭到美國制裁，如今回心轉意、盼能與反對派談和。 台灣醒報（擷自Wikimedia） 分享 facebook

尼加拉瓜當局終於服軟，總統奧蒂嘉稱願意儘速釋放抗議人士，盼雙方重啟對話！過去半年以來，尼國被爆出有數百人因參與示威活動遭長期拘留，美國與歐盟都對尼國罔顧人權而進行制裁。奧蒂嘉終在21日宣佈願與反對派重啟談和，政府將在3個月內釋放所有遭拘留的異議人士，以求換取國際停止制裁，雙方直接對談。

談和有望？

根據《英國廣播公司》報導，尼加拉瓜當局為了打壓不同的聲音，近半年來涉嫌侵犯人權，對反對人士的追捕直接忽略司法審判，就逕自無限期拘留。在受到國際間關注，以及美國、歐盟等給予經濟制裁施壓後，奧蒂嘉21日出面的宣言被認為是「服軟」，他保證將在90天內釋放所有異議份子，條件互換則是停止對尼國經濟制裁。

奧蒂嘉指出，將與反對派直接對話並進行6點談判，反對派則表示，一切對談都將在紅十字會（國際間）的監督下。在上週談不攏時，尼國公民民主聯盟（ACJD）強勢表示，在政治犯被釋放前，想談和是天方夜譚，而這次奧蒂嘉的宣言使雙方在上周談崩之後，談和進程稍趨樂觀。

尼國侵害人權受制裁

至於為何尼國打壓異議人士的過程要追溯到去年。據《半島電視台》報導，國際調查員指出，尼加拉瓜的侵犯人權行動早在去年4月就開始，由於尼加拉瓜政權近12年來都被奧蒂嘉夫婦穩穩握在手中， 當時原本是反對政府想提高徵收社會保險比率制度的示威活動，受到異議人士的領導下，人民大膽轉為抗議奧蒂嘉夫婦政權。

在奧蒂嘉與反對派談判破裂後，異議人士不斷被爆出面對當局的恐怖追殺與污衊指控，總計有數百人鎯鐺入獄，拘留期更是無釋放的時間表，死亡人數難以統計。

儘管去年年底，國際社會已加強對該國司法公正的監督，但尼國依然以政治力量鎮壓不滿的聲音，才會導致美國與歐盟聯手對尼國進行制裁，引用當初制裁的宣言，美國指責尼國此舉將摧毀其民主體制，而身兼第一夫人與副總統的穆里略被批是濫用國安顧問之權，當時奧蒂嘉政府則反批「北美又以帝國主義干涉他國事務」，意指美國管太多。

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