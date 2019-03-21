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強烈氣旋釀東非災情 國際動員人道救援

2019-03-21 17:18台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

日前強烈氣旋伊代對東非造成嚴重打擊，導致數十萬人流離失所、250萬人受影響，更傳出預估死亡人數破千。對此，國際組織呼籲人道救援，非洲聯盟21日凌晨最先宣佈撥出35萬美元的減災應急基金，而聯合國緊接著撥出2000萬美元的應急基金，並提及這僅是拋磚引玉，災區因洪水來襲而失去糧食，更需要短期到中期的糧食援助。

國際組織伸援手

根據《紐西蘭先驅報》報導，針對氣旋伊代對東非數國的打擊，其中以莫三比克最為嚴重，該國港口城市貝拉首當其衝，據總統紐西所言，該市超過9成地區都面目全非，加上主要連外道路受阻，救災難度上升，他預估災區罹難人數很可能寫下南部非洲受自然災害新高的破千。

國際組織於21日起陸續向會員國發起人道救援行動，以非洲聯盟最為迅速，他們於21日撥出35萬美元減災應急金，主席馬哈馬特指出，他與馬拉威代表切爾瓦談過，後者表示本次災害損失前所未有、更超出馬國能負擔的範圍，「非洲成員國都是一體的，我們必須持人飢己飢的精神，向成員提供幫忙。」

動員人道救援

另據《非洲新聞網》報導，聯合國中央應急基金組織（CERF）於21日接續提供人道救援，他們撥出2000萬美元將優先提供給弱勢族群（如兒童、孕婦等），並儘速展開全面救援人命。此外，聯合國也將撥出基金配合NGO的人道主義組織（如無國界醫生組織），擴大水與緊急醫療服務，以避免災區產生病媒與水傳播疾病。

最新消息指出，聯合國目前已透過直升機空運20萬噸的高能量餅乾，世界糧食計劃署更資助無人機，配合技術能力不足的莫三比克進行空中製圖，以便於統計災區狀況並救災，聯合國更在貝拉市建立緊急WiFi基地，國際間的互助合作目的僅有一個：盡快幫助東非災區挺過這次來自大自然的打擊。

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