三星集團大公主疑麻醉藥成癮 韓警明搜索涉案醫院

2019-03-21 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



韓聯社報導，南韓三星集團會長李健熙長女李富真疑濫用麻醉藥成癮，南韓警方表示，預定22日調查疑定期提供李富真藥品的一家整形診所。

48歲的李富真是新羅酒店社長，哥哥是三星集團副會長李在鎔。該整形診所的一名護理師向媒體爆料，李富真注射普洛福（異丙酚，Propofol）成癮。