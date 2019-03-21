巴西鈾燃料棒車隊 險遭毒梟打劫

2019-03-21 17:38 世界日報 編譯中心／綜合20日電



「是誰想搶走核燃料棒？」巴西唯一一座、位於里約熱內盧州沿海的「安格拉核能發電廠」（Angra），19日傳出武裝襲擊事件。一輛裝滿鈾燃料棒的核電廠補給車隊，在行經BR-101高速公路時，遭遇「毒梟武裝伏擊」，並與負責護衛核燃料的里約公路巡警隊、武裝憲兵與特種警察爆發「激烈槍戰」。儘管主動開火的毒梟槍手，在自知火力不如官兵後旋即趁隙撤退；雙方駁火未造成死傷，燃料棒車隊也在當日中午準點抵達核電廠。但誇張的「核燃料槍戰」，仍引發了當局對敗壞治安的震撼與譴責。

位於里約西方130公里沿海的「安格拉核電廠」，是巴西唯一一座核能發電廠；其自1971年興建、1985年竣工，內部配屬有兩座壓水反應爐，發電總量約占巴西全國電力需求的1%。在過去，安格拉核電廠曾是巴西軍政府獨裁時期（1964－1985）的重點建設項目，也是70年代巴西核武計畫的外圍工程之一。

巴西環球報報導，19日的公路槍戰，起始於安格拉核電廠的「定期運補」。當時，負責提煉核電用濃縮鈾的「巴西工業原能公司」（INB），正準備從雷森迪市（Resende）的鈾濃縮工廠派出武裝補給車隊，以供應安格拉反應爐所需的鈾燃料棒。

車隊在19日清晨6點20分出發，沿里約州沿海的BR-101高速公路西進；由於車隊運補貨物屬於「高風險物品」，因此一路上除了高速公路巡警隊協助開道外，里約州政府還派出武裝憲兵、特種警察…等重武裝部隊跟隨護衛。

然而當車隊行至核電廠東北30公里的小鎮弗拉德（Frade）時，一行人卻遭遇了「多名不明凶徒」的武裝襲擊。根據公路巡警隊的事後報告，當時車隊先是遭遇了「近距離的連續槍擊」，儘管槍彈並未損傷車隊，但為了預防萬一，武裝憲兵與特種警察仍下車戒備，並朝槍響方向鳴槍示警。

憲兵與特警下車後，凶徒的狙擊雖暫告停止；但當車隊重新啟動後，壓陣殿後的巡警車隊卻又遭猛烈槍擊，於是雙方爆發激烈槍戰，直到凶徒自知火力居於劣勢才倉皇撤退。