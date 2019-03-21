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米蘭校車司機劫車 警攔車救51童

2019-03-21 17:39世界日報 編譯中心／綜合20日電

義大利執法當局表示，米蘭一所學校的校車司機挾持車上學生為人質，潑汽油縱火燒車，警方驚險攔車並救出51名學童。據報導，犯案司機是要抗議移民溺斃地中海的慘劇。

米蘭市檢察官葛瑞柯說：「這是個奇蹟，原本可能演成屠殺慘劇。警方表現傑出，攔下巴士救出車上學童。」他表示，他不能排除此案與恐怖主義有關。

這起事件發生在義大利商業大城米蘭市郊，警方表示，犯案司機是47歲的塞內加爾裔義大利公民賽伊（Ousseynou Sy）。警方發言人巴梅瑞表示，賽伊被捕後對警員大叫：「阻止海上死亡事件，否則我要進行大屠殺。」

車上學童是一所中等學校的二年級學生，他們在三位成人陪伴下離校參加體育活動，回程時司機突然改變路線，並宣布把他們挾持為人質。多位學生表示，司機恐嚇他們說：「沒有人能活著離開。」

義大利新聞網站上的影片顯示，賽伊駕車在公路上衝撞其他車輛，接著車子起火燃燒，可以見到孩童大叫「快逃」，跑離著火的車子。

一名學童告訴記者，司機揚言要對他們潑汽油和點火。有學童設法打電話報警，警方趕抵現場，打破車窗救人，全部51名學童都及時在大火吞噬巴士前逃下車。

巴梅瑞表示，有些學童因為擦傷或受到驚嚇，被送到醫院以防萬一，但沒有任何人受重傷。

義大利新聞社（Ansa）報導，有位與學童同行的老師表示，司機曾說要把車開到米蘭林納特機場（Linate）的跑道上。一位女童說，賽伊怪罪義大利兩位副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）和迪馬尤（Luigi Di Maio）害許多非洲移民溺斃海中。

據聯合國估計，去年有約2297名移民在想要渡過地中海偷渡到歐洲時溺斃或失蹤。

義大利米蘭移民
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