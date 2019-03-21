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女兒接班？哈薩克強人扮太上皇

2019-03-21 18:30世界日報 編譯張佑生／綜合20日電

中亞大國哈薩克總統納札巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）在位近30年，19日突然宣布請辭，但仍保留「民族領袖」頭銜以及國安會主席和執政黨「祖國之光黨」主席。

1989年起就擔任哈薩克總統迄今的納札巴耶夫，在蘇聯1991年9月解體後繼續掌權。和其他原為蘇聯附庸的中亞國家一樣，獨立後都是強人長期執政。

納札巴耶夫19日無預警發表電視演說宣布請辭，20日起生效。他稱今年底將是他擔任總統30周年，辭職是「艱困」的決定，但他決心「推動領導階層的世代交替與國家轉型」。換言之，他仍將持續發揮影響力。

分析家認為納札巴耶夫將以垂簾聽政的方式繼續掌權。該國2010年修憲時創設「民族領袖」一職，讓他可以制定政策並享有刑事豁免權。

在電視演說中，納札巴耶夫表示：「全國軍民同胞這些年對我的信任，為人民服務非常快樂，我要鞠躬謝謝各位。」

納札巴耶夫是俄羅斯總統普亭（Putin）的政治盟友，但也小心翼翼維持與美國關係的平衡和增加與中國的經貿往來。

哈薩克國土面積超過270萬平方公里，全球排名第九，但只有1800萬人口。原油蘊藏估計有300億桶，另有1.1兆立方公尺的天然氣，是中亞第一富國。2017年國內GDP總額為1600億美元，比中亞其他四國總和還多。

在明年4月改選總統前，納札巴耶夫的職位將由國會上議院議長托卡葉夫暫代。納札巴耶夫的長女達芮加20日獲選為上議院議長，接班可能性大增。

俄國、美國、中國都將密切注意哈薩克的情勢發展。俄國主導、用來和歐盟打對台的「歐亞經濟聯盟」，哈薩克是五個前蘇聯共和國會員之一。克里姆林宮表示，普亭已與納札巴耶夫通過電話。

就北京而言，哈薩克是「一帶一路」計畫的樞紐，除了砸大錢搞基礎建設，今年預計加倍進口天然氣。納札巴耶夫去年曾訪美，與總統川普討論安全合作。這些動作可以看出納札巴耶夫周旋於列強間的手腕。

納札巴耶夫請辭後，66歲的塔吉克總統拉赫蒙成為最後一位從蘇聯獨立後掌權迄今的中亞國家領導人。

殘暴的烏茲別克前總統卡力莫夫（Islam Karimov）在2016年過世。土庫曼前總統尼亞佐夫2006年過世。吉爾吉斯前總統巴基耶夫2005年被趕下台。

納札巴耶夫 夢想不老仙丹

編譯張佑生／綜合20日電

10年前，時任哈薩克總統的納札巴耶夫數度呼籲科學家發明可以延長人類壽命的藥劑，表示像他這樣歲數的人很希望這樣的藥能趕緊推出。接見南韓代表團時，納札巴耶夫再提：「或許南韓有恢復年輕和精力的妙方，這樣我可以做到2020年。」

1989年起擔任共黨總書記的納札巴耶夫，對於哈薩克脫離蘇聯獨立後才出生的哈薩克民眾來說，是唯一的國家領導人。上次大選以98%得票率勝出，年底掌權將屆滿30年，卻閃電宣布請辭。

1940年出生於鄉下清寒之家的納札巴耶夫，年輕時在煉鋼廠做苦工。22歲加入共產黨，在學校以敢言著稱，獲得後來成為蘇聯末代總書記戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）的拔擢。戈巴契夫遭政變，納札巴耶夫支持俄國總統葉爾欽出兵。納札巴耶夫反對蘇聯解體，但最後不得不脫離蘇聯獨立。

在哈薩克，79歲的納札巴耶夫在位一天，就沒有接班問題。即使閃辭，他仍大權在握。他說要推動世代交替和確保國家轉型與權力順利移轉，「扶上馬送一程」的態度昭然若揭。

按照哈薩克憲法，總統因故不能視事時，由國會上議院（參院）議長繼位。原任議長的托卡葉夫建議將首都阿斯塔納更名為納札巴耶夫的名字「努爾蘇丹」，並已在國會過關。納札巴耶夫19日宣布請辭時說很放心將哈薩克交給托卡葉夫領導。

納札巴耶夫有三個女兒，他駁斥過交棒給女兒的說法，但長女達芮加20日獲選為上院議長。她沒有談到明年的改選，當過副總理的達芮加，早被視為有力的接班人選。

納札巴耶夫的外甥阿比許迅速升為國安局副局長，作風低調。國安局長馬西莫夫當過納札巴耶夫的幕僚長和兩屆總理，都是他的親信。

蘇聯國安局普亭
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