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土耳其總統「棺材」說 澳洲總理嗆魯莽

2019-03-21 18:28世界日報 編譯中心／綜合20日電

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）譴責土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）在紐西蘭基督城清真寺血案後，發表「魯莽」且「極度冒犯」的評論，莫里森警告他會考慮「所有選項」，重新審視雙邊關係。

法新社報導，土耳其31日將舉行地方選舉，厄多安拿奪走50條人命的槍擊案影像畫面拚選戰，形容這起事件某種程度上是「對伊斯蘭日益升高的仇恨與偏見」。

厄多安慷慨激昂大罵兇嫌「如果紐西蘭沒有追究你的責任，我們都會知道如何讓你血債血還。」他還嗆聲，如果反伊斯蘭的澳洲人到土國，會像當年的澳洲士兵「躺在棺材裡被送回家」。

他所指的是1915年的加利波里（Gallipoli）戰役，當年有8000多名澳洲人在濱海城鎮加利波里周邊對抗鄂圖曼軍隊時陣亡，是澳洲歷史上的重要一刻。

莫里森召喚土耳其大使並駁斥土方提供的「藉口」後說：「土耳其總統厄多安在非常敏感的情況下，做出我認為對澳洲人極為冒犯且非常魯莽的評論。」

幾周後也將面對大選的莫里森表示：「我期待並要求這些評論能被澄清並撤回。」他說：「採取進一步行動前，我會先看土耳其政府的反應，但我可以說，所有選項都在台面上。」

血案首批受害者下葬

此外，數百名紐西蘭民眾20日現身基督城一座墓園，送清真寺血案受害者最後一程。由於受害人數眾多，20日僅是首場儀式，未來幾天還有更多民眾要向至親感性告別。

法新社報導，前來悼念的民眾大多是穆斯林，他們聚集在距離血案第二現場林伍德清真寺不遠的一處墓園，在一列列墓穴前彼此擁抱。

前來致哀的人士包含阿富汗難民阿濟茲（Abdul Aziz），他案發當天英勇在林伍德清真寺抵抗槍手，許多民眾給了他大大的擁抱。

由於有關當局作業需要，無法將受害者遺體快速歸還家屬。親屬無法依穆斯林習俗讓逝者盡快入土為安，悲上加悲。目前為止，50名受害者中，僅6人的遺體已交還給家屬。

澳洲土耳其血案
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