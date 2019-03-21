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世界體制大變局 大國博弈牽動新國際秩序

2019-03-21 14:07文／ 臺灣大學進修推廣學院

臺大開辦「新國際秩序與全球治理:大國博弈、戰略格局、體制模式」研習班

臺大進修推廣學院將於108年5月23日起每週四晚間開辦「新國際秩序與全球治理:大國博弈、戰略格局、體制模式」研習班，本課程內容以企業產業財經科技為主，討論「新國際秩序與全球治理」，並特別著重在大國博弈、戰略格局、體制模式等議題。具體言之，本課程由四部分構成：(1)全球治理與轉型模式，(2)策略佈局與永續發展，(3)戰略格局與體制模式，(4)新國際秩序與大國博弈。課程內容兼顧系統論理與實踐落實，同時輔以眾多世界(特別是美中台三地)代表性案例加以印證，希能有助學員在大國博弈、戰略格局、體制模式等議題上有系統性的了解把握與運用。

本班程師資簡旭伸教授臺大地理與環境資源系教授、陳子昂資訊工業策進會產業情報研究所資深總監、劉孟俊中華經濟研究院大陸研究所所長及臺大商學研究所名譽教授江炯聰共同講授。

臺灣大學進修推廣學院開辦的「新國際秩序與全球治理:大國博弈、戰略格局、體制模式」研習班目前正招生中，於108年5月2前完成報名繳費者更享有學費優惠。相關訊息請上「臺大推廣教育網」或致電 (02)2362-0502 臺大進修推廣學院洽詢。

＜＜新國際秩序與全球治理:大國博弈、戰略格局、體制模式＞＞

http://bit.ly/2U1dAHs

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