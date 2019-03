影/南韓旅館遭偷拍!針孔攝影機直播 1600人受害

2019-03-21 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



南韓首爾警方20日破獲一起大規模偷拍案,涉案嫌犯被控在汽車旅館房間安裝迷你無線網路攝影機,透過針孔偷拍房客來牟利,受害者多達1600人。2人被捕,另外2人被函送檢方。

韓媒報導,去年11月24日至今年3月2日間,嫌犯在30家汽車旅館共42間房安裝迷你無線網路攝影機。這些偷拍鏡頭寬僅1公厘,藏在數位電視機上盒與吹風機架等肉眼不易察覺的地方,偷拍影像透過客房的無線網路流出,並在網站實況轉播。

嫌犯設置的網站會員超過4000人,其中包含97名月付44.95美元的付費會員。為躲避警方追緝,網站伺服器特地架在美國。嫌犯售出803段偷拍影像,不法獲利達700萬韓元(折合新台幣約19萬元)。

南韓此前也曾發生旅館偷拍案,此次卻是警方首度查獲有人透過海外網路實況轉播偷拍影像,犯案地點遍及慶尚南北道與忠清地域的10個城市,本來還準備進軍首爾首都圈,沒有跡象顯示旅館業者涉嫌共謀,但目前還無法完全掌握相關影像外流的整體狀況,付費會員亦無法可罰。

警方指出,民眾到旅館投宿時,可先關閉房內電燈,接著打開智慧手機的閃光燈,只要看到任何光點,就通知旅館人員來檢查。