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影／南韓旅館遭偷拍！針孔攝影機直播 1600人受害

2019-03-21 13:16聯合報 記者周辰陽╱即時報導

南韓首爾警方20日破獲一起大規模偷拍案，涉案嫌犯被控在汽車旅館房間安裝迷你無線網路攝影機，透過針孔偷拍房客來牟利，受害者多達1600人。2人被捕，另外2人被函送檢方。

韓媒報導，去年11月24日至今年3月2日間，嫌犯在30家汽車旅館共42間房安裝迷你無線網路攝影機。這些偷拍鏡頭寬僅1公厘，藏在數位電視機上盒與吹風機架等肉眼不易察覺的地方，偷拍影像透過客房的無線網路流出，並在網站實況轉播。

嫌犯設置的網站會員超過4000人，其中包含97名月付44.95美元的付費會員。為躲避警方追緝，網站伺服器特地架在美國。嫌犯售出803段偷拍影像，不法獲利達700萬韓元（折合新台幣約19萬元）。

南韓此前也曾發生旅館偷拍案，此次卻是警方首度查獲有人透過海外網路實況轉播偷拍影像，犯案地點遍及慶尚南北道與忠清地域的10個城市，本來還準備進軍首爾首都圈，沒有跡象顯示旅館業者涉嫌共謀，但目前還無法完全掌握相關影像外流的整體狀況，付費會員亦無法可罰。

警方指出，民眾到旅館投宿時，可先關閉房內電燈，接著打開智慧手機的閃光燈，只要看到任何光點，就通知旅館人員來檢查。

南韓偷拍犯罪相當泛濫，光2017年就有6400起案件，成千上萬名女性去年更走上首爾與其他城市街頭示威抗議，高喊「我的生活不是你的A片」（"My Life is Not Your Porn"）。近期則是發生偶像天團「BIGBANG」團員勝利涉及多起醜聞連帶牽扯多起案外案，其中一樁就是藝人鄭俊英多次在即時通軟體聊天群組，上傳自己偷拍的性愛影片，引發另一起軒然大波。

南韓警方20日破獲汽車旅館房間被安裝迷你無線網路攝影機，將偷拍影像上傳海外網站實...
南韓警方20日破獲汽車旅館房間被安裝迷你無線網路攝影機，將偷拍影像上傳海外網站實況轉播的事件。警方指出，這是南韓國內第一起用海外網站實況轉播偷拍的案件。畫面翻攝：YouTube/YTN NEWS
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偷拍首爾南韓
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