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波音不怕737危機？ 專家無奈預言：1個原因救波音

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經濟解析／救救太平洋邦交國 不再只是捐多少的問題

2019-03-21 11:21經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

蔡英文總統今天啟程，展開在南太平洋三友邦8天7夜鞏固邦誼之行，專家認為，蔡總統此行可能宣布更多援外計畫，抵抗中國銀彈攻勢。也有專家認為這些島國夠小，台灣尚有能力抵抗中國與日俱增的經濟影響力。

但從各種跡象來看，能否挽救這些在聯合國替台灣發聲的僅存聲音，還不在於台灣金援了多少，而在於中、台與當地實質的貿易往來，以及思變的民意趨向。

不妨以盛傳即將失去的下個友邦，不在蔡英文此次訪行的索羅門群島為例：

索羅門群島出口有2/3銷往中國大陸，因此，保持對台外交關係是否仍符合當地利益，成為國會大選前候選人熱議的話題。索羅門大選即將在4月3日投票。

總理任內曾訪台的里諾（Hon. Gordon Darcy Lilo）告訴路透說：「遲早我們國家會發現無法靠目前的關係成長，就會有餘裕來評估關係，拓展其他管道。」他的看法也反映主要在野黨民主聯盟黨和其他候選人的主張。

台灣每年金援索羅門900萬美元，直接匯入政府戶頭，國會議員可支取用於各自選區的建設，但缺乏監督。當地媒體記者向路透說：「在鄉村地區並無實質進展，人民歸咎於領導人和金援。」

當地反貪機構 Transparency Soloman Islands表示，從2017年和2018年的統計來看，目前為止接到最多的投訴，是和開發基金相關的「買票」行為。

南太平洋大學學生聯會法學院學生 Ishmael Aitorea告訴路透：「大部分學生希望看到領導層和作風上改變。大家觀感是，如果舊國會仍掌權，就不會有所改變。」

索羅門國會大選即將在4月3日投票，選後台索邦交是否生變值得關注。路透
索羅門國會大選即將在4月3日投票，選後台索邦交是否生變值得關注。路透
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