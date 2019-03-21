英國醫院深陷藥荒 至少160種供不應求

2019-03-21 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國「醫療產業協會」（NHS Providers）表示，隨著英國脫歐大限將近，受藥物囤積和漲價影響，英格蘭多間醫院正面臨藥品供應短缺問題。

英國廣播公司（BBC）報導，該協會警告，過去六周部分醫療機構發現，多達160種藥物供不應求，比正常時期的25-30種藥物高許多。

據了解，心理衛生藥物和用於治療罕見疾病的藥物處於短缺情形。

衛生部則表示，未有證據顯示「藥物供應量低」與英國脫歐有關。

代表英格蘭醫療機構的NHS Providers執行長柯德瑞（Saffron Cordery）告訴Newsnight節目，英格蘭一家業者報告說，300種藥物供不應求。她表示，各地業者指出，過去一個月內，藥物短缺情況急遽上升。

她說，「我們無法肯定的證實它（藥荒）與英國脫歐有關，但藥物短缺的時機和前所未有的程度顯示與英國準備脫歐有關係」，「最有可能是因為隨著日子接近脫歐大限，藥物囤積和價格壓力相互影響的作用」。

據英國各大醫院院長報告，英格蘭西南部和倫敦受影響程度尤為嚴重，有數百種不同類型的藥物面臨供應短缺，包括心臟病和高血壓用藥。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）去年建議，醫療業者應備有六周供應量之存貨，並呼籲患者切勿自行囤藥。