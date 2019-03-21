親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紐西蘭恐怖濫射
英國脫歐案延後
波音737釀機瘟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

金三角毒梟為揪內鬼來台設點 一入境即被鎖定破獲1.5億毒品

為何對郭秀珠恩將仇報？ 阿扁的理由果真老謀深算

好狂！南韓京畿道擬在日企產品貼「戰犯企業製」

2019-03-21 08:28聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

「每日新聞」等日媒報導，首爾近郊京畿道議會擬通過一項條例，規範國小至高中的各學校，有義務在校區內的日本製品貼上「日本戰犯企業」的標籤。

貼標籤的對象包含Nikon、Panasonic在內284家企業、單價超過20萬韓圜的商品。

議會設計的標籤是圓形，外環以英、韓文寫上京畿道教育廳，內圈分隔成上下兩部，上半部寫著「本產品是日本戰犯企業製造的產品」，下半部說明日本戰犯企業是指對日抗戰期間，強行動員大韓民國國民造成國民生命、身體、財產傷害的日本企業。

條例適用對象還包括保有這些企業股份的其他日本企業。

該條例立法目的寫明，希望讓學生們認知到日本企業不公開道歉與賠償的的行為。條例預計4月將提報到議會院會，一旦通過，道内4700個教育機關有義務公開校內日本製商品的持有狀況。日媒認為，這很可能引起一股不買運動的風潮。

京畿道圈在首爾市周邊，擁有1200萬人口，是南韓最大自治體。京畿道以知事李在明為首的革新派勢力強大，道議會革新系占了95%。

此外，「產經新聞」指出，首爾市議會也有議員提出要求不買戰犯企業商品的條例，限制教育單位與日企簽約採購，被鎖定的日系企業約300家。南韓政府內部則有聲音擔心此舉將違反世界貿易組織（WTO）規定，進一步造成兩國的外交、貿易摩擦。

南韓京畿道議會擬立法要求教育單位採購日企商品須貼上「日本戰犯企業製造」的標籤。圖...
南韓京畿道議會擬立法要求教育單位採購日企商品須貼上「日本戰犯企業製造」的標籤。圖／取自京畿道議會網站
分享

首爾南韓抗戰
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

執政30年 哈薩克總統閃辭…扮太上皇

2019-03-21 00:16

國際同志報告書：仍有70國視同志為犯罪甚至判死

2019-03-21 08:49

米蘭校車司機劫車縱火 警方驚險救出51學童

2019-03-21 05:22

哈薩克太上皇 79歲納札爾巴耶夫 夢想不老仙丹

2019-03-21 00:28

台灣全球幸福排名第25名 亞洲國家中僅次於阿聯

2019-03-20 23:13

逃離敘利亞戰火卻死於槍擊 倖存兒坐輪椅淚送父兄下葬

2019-03-20 22:53

旱災侵襲 智利勝地阿庫萊歐湖一片乾涸

2019-03-20 22:32

拉攏盟邦反制伊朗 龐培歐訪中東

2019-03-20 22:19

南韓酒店房客被偷拍還直播 至少1600人受害

2019-03-20 22:17

扶植接班？哈薩克總統閃辭 女兒隔天獲選國會議長

2019-03-20 19:45

影／日本就愛「過度包裝」 環團：限塑政策努力不夠

2019-03-20 18:14

巴西爆電影般槍戰 動機疑搶核燃料

2019-03-20 17:44

連續4次出任自民黨總裁？ 安倍晉三強烈否認

2019-03-20 17:00

「黃背心」運動香榭大道書報亭被燒 業者：為何毀我生活？

2019-03-20 16:51

結束30年執政 哈薩克強人仍握話語權

2019-03-20 16:46

土耳其西部發生5.6淺層地震 部分農村建物嚴重受損

2019-03-20 16:32

規模6.4地震襲土耳其西部 目前未傳災損

2019-03-20 16:20

北韓使館劫案 疑為反金正恩組織蒐集特使情報

2019-03-20 16:05

加拿大處方藥降價 將設全國性藥事機構

2019-03-20 14:25

美國國家情報總監 19日晚訪韓

2019-03-20 14:23

美中下周再談判 目標4月底達成協議

2019-03-20 14:11

不甩美國 義大利總理堅持簽一帶一路備忘錄

2019-03-20 14:06

美E-3型預警機降落南韓基地 示警北韓

2019-03-20 13:48

南韓單獨軍演 北韓痛批違反南北韓宣言

2019-03-20 13:47

阻中國紅潮 歐盟整軍組統一戰線

2019-03-20 12:18

荷蘭槍擊案新嫌落網 排除因家庭糾紛開火

2019-03-20 12:17

歐盟草擬中歐峰會公報 設北京開放經濟期限

2019-03-20 12:07

提議南北韓美三邊峰會 青瓦台：不實報導

2019-03-20 12:06

不甩美國 義總理就是要簽一帶一路備忘錄

2019-03-20 11:31

為何部分737 Max會失事？傳獅航1名休假機師救過一次

2019-03-20 10:27

打選戰：加拿大想新設藥事署降藥價 年省711億元

2019-03-20 10:21

運送核燃料半途遭人開槍 巴西警還擊歹徒逃逸

2019-03-20 09:17

義大利擁抱一帶一路 德智庫：期待經濟利益太天真

2019-03-20 08:42

劍指中國 美日下月外交國防2+2會談深化防衛合作

2019-03-20 06:58

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

為何部分737 Max會失事？傳獅航1名休假機師救過一次

2019-03-20 10:27

影／波音737 Max死亡下墜 獅航機師曾一招破解

2019-03-20 12:41

陪玩月薪16萬起跳！男伴遊接待300名女客 自曝變態要求

2019-03-20 16:54

混浴溫泉魅力是「與年輕女生共浴」 日本旅館發文挨批

2019-03-20 10:53

影／炸彈氣旋侵襲！美中西部淹成一片汪洋 50年來最慘

2019-03-20 12:50

南韓酒店房客被偷拍還直播 至少1600人受害

2019-03-20 22:17

Fed決策要點一次看：今年不升息、9月停止縮表

2019-03-21 02:53

台灣全球幸福排名第25名 亞洲國家中僅次於阿聯

2019-03-20 23:13

勵志！坎坷童下棋天賦險被埋沒 傑出一手驚呆教練團

2019-03-20 13:04

梅伊嗆眾大臣：搞砸脫歐 誰都別想當首相

2019-03-20 16:35

「梅伊早該聽我爸話！」川普長子批脫歐：英國民主幾乎已死

2019-03-20 18:03

Fed決策更「鴿」 暗示今年不升息、9月停止縮表

2019-03-21 04:44

經濟學人智庫：這三大都會 並列全球最昂貴城市

2019-03-20 18:31

Fed維持利率不變 暗示今年不升息

2019-03-21 02:03

不甩美國 義總理就是要簽一帶一路備忘錄

2019-03-20 11:31

好心人給提款卡「自己領」 街友舉動令人意外

2019-03-20 14:57

脫歐出走潮加快！34兆資產將外移　7千工作機會流失

2019-03-20 22:58

Fed除利率料將不變外 還可能釋出哪些訊息？

2019-03-20 19:23

川普提名新FAA局長 獲航空業界一致好評

2019-03-20 11:01

三星：零組件面臨艱困的一年

2019-03-21 00:32

梅伊正式提出請求 脫歐大限延至6月30日

2019-03-20 20:22

職場英語化後 樂天市場老闆為員工設新目標：學寫程式

2019-03-20 17:41

道瓊、標普收跌 Fed太鴿引發市場對全球經濟前景疑慮

2019-03-21 05:40

737 MAX接連失事 波音預料3月底提供新軟體

2019-03-20 08:50

無三不成禮 歐盟對Google再祭17億美元罰款

2019-03-20 19:58

影／山神化身？流浪狗緊跟登山隊 攻頂7千公尺高峰

2019-03-20 13:34

同類相殺！ 美國農業部被指控餵實驗貓吃中國貓肉

2019-03-20 19:39

影／日本就愛「過度包裝」 環團：限塑政策努力不夠

2019-03-20 18:14

每日大量漏水 英國25年內無水可用

2019-03-20 15:25

Fed決策轉鴿 主席鮑爾在記者會上做了哪些說明？

2019-03-21 03:48

羅比尼專欄／Fed政策急轉彎五個原因

2019-03-21 00:17

不忘舊恨！川普連發文酸馬侃 但又酸錯了

2019-03-20 18:55

南韓吃燒烤抗霧霾 科學家斥：毫無根據

2019-03-20 16:44

逃離敘利亞戰火卻死於槍擊 倖存兒坐輪椅淚送父兄下葬

2019-03-20 22:53

紐約名牌遭仿冒 以假亂真大吸金

2019-03-20 14:59

不做功課、政策淪口號 川普政府已敗訴63次

2019-03-20 18:07

阻中國紅潮 歐盟整軍組統一戰線

2019-03-20 12:18

「黃背心」運動香榭大道書報亭被燒 業者：為何毀我生活？

2019-03-20 16:51

高風險川普 為何獨獨這家銀行肯借錢給他？

2019-03-20 18:47

扶植接班？哈薩克總統閃辭 女兒隔天獲選國會議長

2019-03-20 19:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top