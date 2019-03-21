好狂！南韓京畿道擬在日企產品貼「戰犯企業製」

2019-03-21 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



「每日新聞」等日媒報導，首爾近郊京畿道議會擬通過一項條例，規範國小至高中的各學校，有義務在校區內的日本製品貼上「日本戰犯企業」的標籤。

貼標籤的對象包含Nikon、Panasonic在內284家企業、單價超過20萬韓圜的商品。

議會設計的標籤是圓形，外環以英、韓文寫上京畿道教育廳，內圈分隔成上下兩部，上半部寫著「本產品是日本戰犯企業製造的產品」，下半部說明日本戰犯企業是指對日抗戰期間，強行動員大韓民國國民造成國民生命、身體、財產傷害的日本企業。

條例適用對象還包括保有這些企業股份的其他日本企業。

該條例立法目的寫明，希望讓學生們認知到日本企業不公開道歉與賠償的的行為。條例預計4月將提報到議會院會，一旦通過，道内4700個教育機關有義務公開校內日本製商品的持有狀況。日媒認為，這很可能引起一股不買運動的風潮。

京畿道圈在首爾市周邊，擁有1200萬人口，是南韓最大自治體。京畿道以知事李在明為首的革新派勢力強大，道議會革新系占了95%。