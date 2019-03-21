哈薩克太上皇 79歲納札爾巴耶夫 夢想不老仙丹

2019-03-21 00:28 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ／綜合報導



納札爾巴耶夫（左）在位一天，哈薩克就沒有接班問題。右為代總統托卡葉夫。 （路透） 分享 facebook

十年前，時任哈薩克總統的納札爾巴耶夫數度呼籲科學家發明可以延長人類壽命的藥劑，表示像他這樣歲數的人很希望這樣的藥能趕緊推出。接見南韓代表團時，納札爾巴耶夫再提：「或許韓國有恢復年輕和精力的妙方，這樣我可以做到二○二○年。」

一九八九年起擔任共黨總書記的納札爾巴耶夫，對於哈薩克脫離蘇聯獨立後才出生的哈薩克民眾來說，是唯一的國家領導人。上次大選以百分之九十八得票率勝出，年底掌權將屆滿卅年，卻閃電宣布請辭。

一九四○年出生於鄉下清寒之家的納札爾巴耶夫，年輕時在煉鋼廠做苦工。廿二歲加入共產黨，在學校以敢言著稱，獲得後來成為蘇聯末代總書記戈巴契夫的拔擢。戈巴契夫遭政變，納札爾巴耶夫支持俄國總統葉爾欽出兵。納札爾巴耶夫反對蘇聯解體，但最後不得不脫離蘇聯獨立。

在哈薩克，七十九歲的納札爾巴耶夫在位一天，就沒有接班問題。即使閃辭，他仍大權在握。他說要推動世代交替和確保國家轉型與權力順利移轉，「扶上馬送一程」的態度昭然若揭。

首都改成他的名字

按照哈薩克憲法，總統因故不能視事時，由國會上議院（參院）議長繼位。原任議長的托卡葉夫建議將首都阿斯塔納更名為納札爾巴耶夫的名字「努爾蘇丹」，並已在國會過關。納札爾巴耶夫十九日宣布請辭時說很放心將哈薩克交給托卡葉夫領導。

安插親信遍布政府

納札爾巴耶夫有三個女兒，他駁斥過交棒給女兒的說法，但長女達芮加廿日獲選為上院議長。她沒有談到明年的改選，當過副總理的達芮加，早被視為有力的接班人選。

納札爾巴耶夫的外甥阿比許迅速升為國安局副局長，作風低調。國安局長馬西莫夫當過納札爾巴耶夫的幕僚長和兩屆總理，都是納札爾巴耶夫的親信。