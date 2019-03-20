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大揭密！伊朗如何躲避美國制裁 外銷油品

2019-03-20 23:09經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

路透獨家報導，儘管美國對伊朗祭出石油禁運，但航運追蹤、港口資料、及路透採訪貿易商的結果顯示，伊朗仍有辦法瞞天過海，最近幾月至少有兩艘載運伊朗燃料油的油輪開往亞洲。

華府為逼迫伊朗放棄核武與飛彈計畫，去年11月再度制裁伊朗，但這些貨品運輸顯示，至少伊朗仍外銷一些燃料油，貿易商故技重施，再度使出2012年至2016年規避國際經濟制裁的招數。

路透引述伊拉克石油業消息來源報導，有人偽造船貨文件，將「伊朗燃料油」登記為「伊拉克燃料油」；目前無法查出何人、何時偽造這些文件。

由船東轉發給路透的文件顯示，一艘載重30萬噸的超級油輪Grace 1於去年12月10日至12日期間在伊拉克巴斯拉裝載燃料油，但路透查看巴斯拉港的裝貨紀錄並未看到Grace 1。

路透並檢視Refinitiv、Kpler、IHS Markit、Vessel Finder等船舶追蹤資訊業者的數據，試圖了解Grace 1在那段時間的行蹤。結果資料顯示，Grace 1在去年11月30日至12月14日關閉「自動識別系統」（AIS），因此無法追蹤位置。

資料顯示，Grace 1後來以滿載狀態重新出沒，地點在伊朗阿薩盧耶港附近水域。這批貨1月在阿拉伯聯合大公國海域被轉移至兩艘較小船隻上，其中一艘在2月將燃料油運至新加坡。

運輸文件指出，路透追蹤的這批貨品中，大約有28.4萬噸燃料油被轉移，以目前價格計算約價值1.2億美元。

英國經濟學人智庫（EIU）首席能源分析師基爾南指出， 有些買家不管美國的戰略目標，就是想採購伊朗石油，伊朗也會想辦法維持一些交易。

儘管美國對伊朗祭出石油禁運，但伊朗仍有辦法瞞天過海，最近幾月至少有兩艘載運伊朗燃...
儘管美國對伊朗祭出石油禁運，但伊朗仍有辦法瞞天過海，最近幾月至少有兩艘載運伊朗燃料油的油輪開往亞洲。（路透）
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