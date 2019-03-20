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影／日本就愛「過度包裝」 環團：限塑政策努力不夠

2019-03-20 18:14聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

明亮乾淨的超市裡放眼望去，所有商品不管是生鮮、水果，還是午餐便當，全都用塑膠包裝的漂漂亮亮；日本的日常生活中充斥著各種塑膠產品，但隨著全球環保意識抬頭，一次性塑膠產品垃圾也受到關注，日本政府提出新法案，希望能藉此揮別塑膠大國的惡名。

2018年6月的G7峰會上，日本以國內限塑法規尚未完備為由，拒絕簽署加拿大提案簽署「海洋塑膠憲章」(Ocean Plastic Charter)；但接下來，日本即將在6月於大阪主辦20國集團高峰會(G20 summit)，首相安倍晉三希望推動簽署「海洋塑膠憲章」(Ocean Plastic Charter)，因此在國內大力推動動禁用塑膠的活動與新法。

根據聯合國統計，日本人均塑膠用量高居全球第二，僅次於美國。凡是訪日買過伴手禮的人可能都有感，商品層層細緻包裝，隱藏著日本特有的「多禮」文化，卻也造就了驚人的塑膠使用量。

日本在2018年首次提出解決方案，目標要再2030年前，把每年高達940萬噸的塑膠垃圾量減少25%。而其中一個重要做法，就是要求商家收取塑膠袋費用。

主管塑膠垃圾政策的日本環境省官員土居健太郎（Kentaro Doi）表示，收費是希望能讓民眾在使用前，能三思一下是否真的需要。當局坦承，在塑膠問題上反應太慢，強調限塑法律最快會在2020年上路。

不過，截至目前，日本政府的方案對其它一次性使用的塑膠用品，包括吸管或塑膠杯等在內，仍缺乏具體做法，而在中央政府行動緩慢的情況下，有地方政府和企業早已自行先採取限塑行動。京都附近的上勝町(Kamikatsu)，就訂下在2020年前達成零塑膠垃圾的目標，而京都市也早就禁止零售業者提供免費塑膠袋。

環保人士指出，日本推行限塑政策最大的阻礙，就是無所不在的便利商店協會。日本綠色和平（Greenpeace Japan）人士石原賢治（Kenji Ishihara，音譯）表示，東京都曾試圖推動禁止免費塑膠袋政策，但因為便利商店協會的反對而作罷。石原也指出，儘管日本民眾對塑膠垃圾問題意識提升，但日本高度垃圾分類回收以及乾淨的街道，也讓民眾無法察覺塑膠垃圾問題的嚴重性。

石原讚賞日本政府，在2月宣布禁止餐廳使用塑膠吸管和餐具的做法，但強調日本仍落後其它國家許多，如果日本政府想要在G20上取得領導地位，必須要有更具雄心的目標，「目前的方案仍嫌不夠」。

根據聯合國統計，日本人均塑膠用量高居全球第二，僅次於美國。凡是買過日本伴手禮的人...
根據聯合國統計，日本人均塑膠用量高居全球第二，僅次於美國。凡是買過日本伴手禮的人可能都有感，商品層層細緻包裝，隱藏著日本特有的「多禮」文化，也造就了驚人的塑膠使用量。圖片擷取法新社影片
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限塑塑膠袋京都
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