巴西爆電影般槍戰 動機疑搶核燃料

2019-03-20 17:44 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



巴西高路爆發大型電影般槍戰，武裝黑幫開戰目的是奪取「鈾燃料」，或只是單純暴力襲警，仍有待調查。巴西載有核電廠所需之鈾燃料的武裝車隊，20日在行經遭黑幫接管的弗雷德地區時，與黑幫爆發槍戰，所幸最終鈾燃料仍處於自然狀態，黑幫也自知不敵而退走，並未釀成大災難，但此事令巴西本就不穩的內政更雪上加霜。

根據《英國廣播公司》報導，巴西警方20日在護送鈾燃料車隊前往安格拉核電廠的路上，遇到武裝黑幫的埋伏，雖然這場大型槍戰最後由黑幫敗走告終，鈾燃料也未受到影響；但本次在擁有2個核反應堆的鄰近地區發生大型槍戰，不免令人擔憂核電安全性。

警方事後指出，本次遇到大型槍戰只是看似驚險，但其實這種鈾燃料在未使用時，狀態非常穩定，並不會造成嚴重輻射威脅，「唯有在送進反應爐後，才會因核能連鎖反應，產生高能輻射。」警方也暗示民眾可放心，因為這類高風險運送通常都配有強大護送火力，武警與特種部隊要被擊敗的機率也不高。

至於這起武裝黑幫發動攻擊的目標，據《英國衛報》報導，警方仍摸不清黑幫的真實動機，到底是如電影片中，想劫持燃料棒，或僅是對經過的武警部隊做出挑釁攻擊，打到差不多了就撤走，仍未可知，目前只能以單純襲警的方向持續調查。

警方也將循線徹查弗雷德相關區域，他們表示，這幾個區域都較為貧窮，一般都受到黑幫與毒梟控制，這些城市都充滿著犯罪、毒品與槍枝，因此，里約聯邦公路警察發言人認為，整起事件應該是巧合性的攻擊，意指是單純襲警、而非是有目的性地想搶燃料棒。

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