南韓抗霧霾新招：多吃巴比Q

2019-03-20 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



路透20日報導，在南韓，每當空氣中籠罩著厚厚的灰塵顆粒時，豬肉銷量就會上升。

這兩者之間的關聯看起來有點離奇，這個奇怪的應對方式來自煤礦工人，他們認為滑溜的豬油有助於清除喉嚨裡的灰塵。

作為亞洲第四大經濟體，南韓的空氣汙染比其他工業化國家都嚴重。