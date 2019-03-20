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結束30年執政 哈薩克強人仍握話語權

2019-03-20 16:46台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

哈薩克強人領導30年後終放權，仍擁有黨、政不小話語權！哈薩克開國總統納札爾巴耶夫是蘇聯解體以來該國唯一總統，過往大選中幾乎沒有對手，但20日他突然宣佈離任，並盼「新生代領導人能慢慢上位」。雖然納札爾巴耶夫說得誠懇，不改他依然是安全會主席、最大黨黨魁身份，這種作法替普丁開了一扇窗，看似放權但依然握權。

人民的民族英雄辭職

根據《英國廣播公司》報導，被不少人民視為民族英雄的哈薩克強人納札爾巴耶夫20日宣布，將放下他手握30年的總統一職，並將讓議會上院議長託卡耶夫代理完任期，直到明年的總統大選；納札爾巴耶夫在聲明中表示，這對他來說並非易事（離開習慣的位置），他盼望能扮演讓賢的角色，鼓勵該國新生代領導人上位。

據BBC旗下專業報導Abdurasulov指出，近幾個月來，納札爾巴耶夫辭職的風聲不斷，仔細觀察他最近的動作，包含詢問憲法委員會有沒有總統提前終止權力的相關條例，都說明他做好準備要辭職；納札爾巴耶夫更選在中亞民族傳統節日、納吾魯孜節宣佈辭職，正是希望能降低該國人民牴觸的心情，以接受這位民族英雄的退位。

盼哈國政體改變

其實，中亞國家多數領袖都幾乎是終生職，包含烏茲別克與土庫曼的首任總統，都當到在任內過世，因此多數專家在納札爾巴耶夫做出這些暗示之前，幾乎猜不到他有退位的意思。不過相較於中亞等國，哈薩克擁有豐富的天然資源，讓他們的國際地位更被重視，這可能也增加了納札爾巴耶夫想一改哈薩克面貌的動機。

至於真正的讓位原因，參考納札爾巴耶夫過往努力改變該國政體，改革為多黨制等作為，或許真能理解成：納札爾巴耶夫盼望哈薩克能走向新的政治格局。一旦哈國成功，他的歷史地位將會非常崇高：首任總統、改革政體的開國元老。

普丁可效法

據《彭博社》報導，納札爾巴耶夫的做法並非一頭熱，他在退位後，依然保有該國優勢黨（祖國之光黨）的黨魁角色，更是該國安全會的主席，可說是黨、政仍然一把抓，若對未來領導者不滿，納札爾巴耶夫仍能在幕後施力。

而《彭博社》對此認為，納札爾巴耶夫的做法也許是俄國總統普丁能效法的，普丁若依照正常程序，他將在2024年後下台，中間6年的間隔，才能再度參選。而離開大位在該國政治氛圍下並非好事，普丁若想維持其家庭安全、把主動權握在手中，需擺脫過去扭扭捏捏的作風：想要維持權力就赤裸裸地奪取，學習納札爾巴耶夫將黨、政權都握在手中。

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