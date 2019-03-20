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影／波音737 Max死亡下墜 獅航機師曾一招破解

2019-03-20 12:41聯合報 記者周辰陽╱即時報導

波音公司737 Max 8型客機5個月內先後歷經印尼獅航JT610與衣索比亞航空ET302等2起空難，但《彭博》20日報導，在JT610空難發生前，獅航另一架波音737 Max 8型客機其實也遇上類似狀況，所幸當時有一位未執飛機師在場，成功找出正確應對方式，避免災難發生。

有兩位消息人士表示，這班飛機從峇里島飛往雅加達時遇上飛航控制系統故障，恰巧在場的第三名機師告訴執飛機師，切斷迫使機鼻向下的馬達電力，從而保住整架飛機。就在隔天，由另外一組機師執飛的JT610遇上相同事故，最後墜毀於爪哇海，機上189人全數喪命。

根據報導，這一位機師是坐在駕駛艙後座（jumpseat）的「免費乘客」（dead-head），即獲派搭乘公司航班前往指定目的地待命的非執飛機組員。消息此前並未曝光，印尼國家運輸安全委員會去年11月底公開的報告也沒有提到此事。

《彭博》指出，這個事前未曾公開的案例細節可望提供新線索，解答部分波音737 Max 8型機師如何避免空難發生，遇上空難的機師卻又不知道如何處理。

《紐約時報》在獅航空難後報導，波音公司對類似情況發出機組員操作手冊公告，指示機師可將一對STAB Trim電門切到Cut Out，解除驅動水平安定面（Stabilizers）上下的馬達電力控制，避免防失速系統控制客機飛行姿勢，最後再由其中一位機師搖動水平安定面配平輪（Stabilizer TRIM Wheel），用手動方式讓飛機回穩。

《Inside Edition》採訪的退休民航機師艾默（Ross Aimer）在模擬飛行中示範了這個動作，成功挽救了下墜的飛機。他表示，衣航ET302班機進入了「死亡下墜」，機師不管怎麼做都無力回天。

美國聯邦運輸部部長趙小蘭已要求該部督察長（Inspector General）審計聯邦航空管理局（FAA）對波音737 Max 8型客機發出適航認證的程序，波音公司已聲明全面配合。

波音737 Max 8型客機5個月內先後歷經JT610與ET302等2起空難，根...
波音737 Max 8型客機5個月內先後歷經JT610與ET302等2起空難，根據波音公司在JT610空難後發出的機組員操作手冊公告，機師可將一對STAB Trim電門切到Cut Out，再搖動水平安定面配平輪，用手動方式讓飛機回穩。畫面翻攝：Inside Edition
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