不甩美國 義總理就是要簽一帶一路備忘錄

2019-03-20 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



【編譯季晶晶╱綜合報導】義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）周二（19日）表示，要讓義大利成為七大工業國（G7）組織中第一個參與中國「一帶一路」倡議的國家，儘管美國強烈反對，孔蒂自己的執政聯盟也有疑慮。

美聯社報導，孔蒂對國會說，義大利預計在中國國家主席習近平到訪時簽署的「一帶一路」基礎建設項目備忘錄，「一點也不會」影響義大利在戰略性跨大西洋聯盟的立場或與歐洲盟友的關係。

義大利簽署備忘錄將被視為替「一帶一路」背書，白宮官員不斷警告義大利不要加入這個「虛榮計畫」。

歐洲各國政府去年在北京舉行的論壇上，拒絕針對「一帶一路」簽署聯合聲明。他們當時說，該計畫的融資和透明度不符國際標準。

在習近平到訪前夕，孔蒂首次針對此事發表評論指出，過去幾個月已在政府各層級磋商中擬定細節。他強調備忘錄不具法具約束力，但能讓義大利進入一個龐大市場。

他說：「我們首先且最重要的是平衡貿易，目前對我們並不利。我們對中國的出口遠低於其他歐洲國家。基礎設施能重新定義商業交通路線。我們將有新機場、新貿易走廊，這將能帶動我們的經濟成長。我們不想損失任何機會。」

在義大利國會，反對黨抨擊政府計畫簽署的備忘錄，指未向議員提供細節，警告這樣做可能成為中國破壞義大利產業的特洛伊木馬。另有人擔心協議內容是否包括5G設備。

義大利聯盟黨黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）日前表示：「如果能為義大利企業打開出口市場，那很好。唯一的顧慮是國家安全、義大利資訊的掌控，以及能源。如果中國想投資鐵路和港口，沒問題。重點是控制權在義大利手上。」

南華早報稍早報導，義大利可能準備好對中國人開放四個港口。義國最大海港、位於西北方的熱那亞（Genoa）表示，將和中國簽署合作計畫；習近平預計周末造訪的西西里南部港口巴勒摩（Palermo）是羅馬當局想吸引中國船運業者的重點。根據消息人士，北部亞得里亞海的兩個港口，第里雅斯特（Trieste）和拉維納（Ravenna），也許也在此次的備忘錄裡，這是和其他主要歐洲城市競爭的計畫之一。