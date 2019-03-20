打選戰：加拿大想新設藥事署降藥價 年省711億元

2019-03-20 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



【編譯季晶晶╱路透渥太華19日電】加拿大財政部周二（19日）表示，將設立全國性的藥事機構，協助降低處方藥價格，這是擴大政府健保計畫的一環。

與其他實施全民健保的國家不同，加拿大的處方藥不在給付範圍內，大部分加拿人混合搭配公民營保險計畫。

2018年，加拿大在處方藥上的支出躍增至337億加元（約台幣7994億元），遠高於1985年時的26億加元。增加處方藥的給付，可望成為加國執政黨自由黨今年10月選舉的主打政見。

根據渥太華，加拿大的原廠藥支出比其他先進經濟體平均高出20%，而20%的加拿大人沒有保險或者保險不足。

加拿大財政部提出的年度預算案顯示，預計2022-23財政年度才開始運作的新藥事機構將採取協調行動，評估新藥有效性、談判藥價，並建議何種藥品最具成本效益，長期而言，可能有助降低藥費達每年30億加元（約台幣711億6000萬元）。

加拿大財政部長莫諾（Bill Morneau）在發表預算演說時表示：「光是這些措施不能完全彌平差距，讓需要處方藥的人都能負擔得起。但這樣做強調起步邁向一種能協助所有加拿大人得到所需藥物的體系。」

渥太華也將研擬政策，自2022-23年度起，兩年間投下最多10億加元，讓罕見疾病病患更易取得高價藥。