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劍指中國 美日下月外交國防2+2會談深化防衛合作

2019-03-20 06:58聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日媒共同社報導，美日兩國政府擬於4月19日舉行外交與國防部長級安全保障協議委員會(2+2)，已進入最後協調。

受到中國大陸積極向海洋發展影響，美日兩國將藉此會議確認強化合作，推進美日共同提倡的「自由開放的印度太平洋」構想。日本有意以去年底甫修正的防衛計畫大綱為根本，深化雙方的防衛合作。

美日兩國政府預計會後將會發表聯合文件，說明協議結果，很可能寫入美方將強化參與印太構想，具體項目上可能包含美軍與日本自衛隊在東海、南海以及印度洋的聯合演訓等。

印度南海美軍
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