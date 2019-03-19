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澳總理致函日相 建議G20峰會討論管制社群媒體

2019-03-19 21:48聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

紐西蘭基督城槍擊案嫌犯開臉書直播行兇過程，臉書雖在事發後立刻移除影片，但血腥畫面仍在網上瘋傳。為了解決「不受管制的」極端網路內容問題，澳洲總理莫里森19日致函日本首相安倍晉三，希望他在六月主辦廿國集團（Ｇ20）峰會上討論全球合作施壓科技公司管制社群媒體

面臨批評聲浪日漸升高的臉書同日則表示，影片在直播時觀看次數不到兩百次，他們已全力防堵這類極端暴力內容。

法新社報導，發出公開信的莫里森正身處艱難的連任選戰中，他的政黨一直被指煽動反移民情緒來吸引保守派選民。自鄰國紐西蘭發生這起恐攻事件後，他曾多次公開發表談話，譴責極端主義。

莫里森並將矛頭對準無法阻止極端主義內容散播的科技公司，讓槍手在清真寺行凶的現場畫面持續流竄。他告訴記者說：「在絕大多數情況下，這類科技可用於和平快樂的目的，但我們知道，他們可被任何形式的恐怖分子使用並當成武器。」

莫里森說：「若你們可寫出演算法來確保某些廣告能出現在特定手機上，那麼我相信也能寫出一個演算法來阻擋社群媒體平台上的仇恨內容。我相信我們能共同努力，藉由確保他們所開發工具不被恐怖分子用作武器推動仇恨理念，來保護我們的公民。」

社群媒體業者一直努力阻止備份影片的散播，即便原始影片已被刪除，但仍很快地被複製且在包括YouTube跟推特在內其他平台上廣泛散播。

根據臉書19日發出的聲明，在槍手直播行凶過程结束後12分鐘，就有用戶通報臉書要求處理，當時已有人將畫面上傳檔案分享網站。臉書表示他們全力防堵，槍擊案後第一天就移除了150萬則行凶畫面，並阻止畫面上傳120萬次。

澳洲總理莫里森。歐新社
澳洲總理莫里森。歐新社
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社群媒體紐西蘭槍擊
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