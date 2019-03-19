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法總統馬克宏舌戰群儒 8小時討論會打破紀錄

2019-03-19 21:44聯合報 記者曹國維╱即時報導

法國總統馬克宏18日在一場「國家大辯論」公聽會上演出「舌戰群儒」戲碼，和60名法國知識分子、經濟學家和科學家馬拉松式公開討論政策長達8小時10分鐘，打破他自己參加公聽會時間最長紀錄。這場舌戰欲罷不能到隔天清晨兩點半才結束，許多參加者早已累得提前離席。

法國從去年11月中旬起，每周末上演「黃背心」示威運動，許多民眾上街頭反對馬克宏的各項政策，41歲的馬克宏因此發起「國家大辯論」活動，從今年1月中旬到上周末，全法國已舉行上萬場辯論國家政策和前途的討論會和公聽會。馬克宏樂於親自出席，回答選民提出的醫療衛生到外交政策各類問題，並為自己的政策辯護。他在討論會上展現非凡耐力，只要出席這些長達4到5小時的會議，都是撐完全場。

18日在法國總統府舉行、由法國文化電台轉播的討論會，是馬克宏第11次親自參與，討論長達8小時10分鐘，打破他參加這類公聽會的時間紀錄。

會議持續到隔天凌晨兩點半才結束。法新社說，隨著時間愈來愈晚，會場內旁聽觀眾愈來愈少，到後來連與會來賓都開始落跑，有些人編個藉口提前離席。

批評者原本認為「國家大辯論」效果有限，不過這些討論會顯然有助於馬克宏脫離他執政以來最嚴重的黃背心示威危機。根據上周四發布的Elabe民調，馬克宏支持度比去年12月上升了8個百分點，目前有31%民眾支持他。

法國總統馬克宏18日參加在總統府舉行的「國家大辯論」政策討論會。法新社
法國總統馬克宏18日參加在總統府舉行的「國家大辯論」政策討論會。法新社
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馬克宏法國經濟
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