捲入申奧涉賄疑雲 日本奧委會主席竹田表明將退任

2019-03-19 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



因東京申辦2020年奧運過程涉賄疑雲成為法國司法部門調查對象的日本奧委會（JOC）主席竹田恆和今日表示，將在6月任期屆滿後退任，並辭去國際奧委會（IOC）委員職務。日媒指出，距離東京奧運開幕不到500天，日本奧委會一把手卻在這時下台，對奧運的影響令人擔憂。

竹田今日出席在東京都內舉行的JOC理事會會議時說明了退任決定，他表示到任期屆滿為止，會盡責履職，未來把JOC託付給肩負下一代的年輕領導，由其迎接東京奧運會和殘奧會、開拓新時代是最合適的。

竹田自2001年起擔任JOC主席，目前是第10個任期。他原本被認為今年6、7月的JOC高層改選可望再連任。不過，法國檢察當局因申奧行賄嫌疑啟動初步聽證（preliminary hearing）程序一事一月曝光，雖然竹田主張清白，但國內外追究其責任的呼聲高漲。

竹田今天再次表示自己沒有任何不法行為，今後也將全力證明自己的清白。

2013年由竹田擔任理事長的東京申奧委員會涉嫌向新加坡一家諮詢公司匯款逾2億日圓，其中一部分被認為用來收買擁有決定主辦城市投票權的IOC委員，助東京擊敗西班牙馬德里與土耳其伊斯坦堡，取得2020奧運主辦權。東京奧申委涉嫌。

竹田作為馬術選手兩次參加奧運會。目前還擔任東京奧運會和殘奧會組織委員會副主席等重要職務。