無視川普 梅克爾背棄承諾不增加軍費

2019-03-19 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



華爾街日報報導，德國財政部18日提出的預算案，料將在20日內閣會議上通過，意味德國總理梅克爾無視於美國總統川普施壓，背棄「提高軍費開支」的承諾。這將是梅克爾再次無視於川普的要求。

近幾個月來，德國多次拒絕美國要求，如限制從俄羅斯採購天然氣、禁止中國設備參與本國通訊網絡建設以及阻止德國公司與伊朗往來。川普曾多次抨擊北約成員國領袖沒有達到國內生產毛額（GDP）2%的軍費開支目標。

另據歐洲外交人士18日透露，梅克爾正在籌劃明年舉行歐盟成員國政府領袖與中國國家主席習近平的峰會，這將是前所未有的峰會，再次表明德國正在推動歐洲走自己的路。

在川普政府不斷升級的公然施壓之下，梅克爾去年公開承諾，到2024年將德國軍費開支提高至GDP的1.5%，使這一比例更接近北約成員國設定的2%目標。

德國目前的軍費開支約為430億歐元（合490億美元），相當於GDP的1.2%以上。根據財政部預算案，明年國防開支將升至GDP的1.37%，然後在2021年將再次下降至1.33%，2022年為1.29%，2023年為1.25%。

看過預算案的議員說，預算案中包括447億歐元國防開支，遠遠低於國防部長馮德萊恩此前要求並告知北約的472億歐元。

一位德國高級政府官員稱：「我們向北約國家作出的承諾是，如果預算條件允許，軍費開支應會達到GDP的2%。我們沒有放棄這個目標，這仍是聯邦政府想解決的挑戰。」