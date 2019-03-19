親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紐西蘭恐怖濫射
英國脫歐案延後
波音737釀機瘟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中選會確定！2020總統大選1月11日投票

枋寮街頭驚見「造反救台灣」標語 警方展開調查

無視川普 梅克爾背棄承諾不增加軍費

2019-03-19 17:14聯合報 記者李京倫╱即時報導

華爾街日報報導，德國財政部18日提出的預算案，料將在20日內閣會議上通過，意味德國總理梅克爾無視於美國總統川普施壓，背棄「提高軍費開支」的承諾。這將是梅克爾再次無視於川普的要求。

近幾個月來，德國多次拒絕美國要求，如限制從俄羅斯採購天然氣、禁止中國設備參與本國通訊網絡建設以及阻止德國公司與伊朗往來。川普曾多次抨擊北約成員國領袖沒有達到國內生產毛額（GDP）2%的軍費開支目標。

另據歐洲外交人士18日透露，梅克爾正在籌劃明年舉行歐盟成員國政府領袖與中國國家主席習近平的峰會，這將是前所未有的峰會，再次表明德國正在推動歐洲走自己的路。

在川普政府不斷升級的公然施壓之下，梅克爾去年公開承諾，到2024年將德國軍費開支提高至GDP的1.5%，使這一比例更接近北約成員國設定的2%目標。

德國目前的軍費開支約為430億歐元（合490億美元），相當於GDP的1.2%以上。根據財政部預算案，明年國防開支將升至GDP的1.37%，然後在2021年將再次下降至1.33%，2022年為1.29%，2023年為1.25%。

看過預算案的議員說，預算案中包括447億歐元國防開支，遠遠低於國防部長馮德萊恩此前要求並告知北約的472億歐元。

一位德國高級政府官員稱：「我們向北約國家作出的承諾是，如果預算條件允許，軍費開支應會達到GDP的2%。我們沒有放棄這個目標，這仍是聯邦政府想解決的挑戰。」

預算案將於20日提交內閣會議，德國政府將在夏初再次批准最終計畫，然後提交議會表決。

德國總理梅克爾無視於美國總統川普施壓，背棄「提高軍費開支」的承諾。（路透）
德國總理梅克爾無視於美國總統川普施壓，背棄「提高軍費開支」的承諾。（路透）
分享

德國軍費梅克爾
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

非洲大洪災！莫三比克50萬人大城滅頂，恐破千死

2019-03-19 16:46

剛果民主共和國採礦場遭襲 2中國員工喪命

2019-03-19 17:36

莫國基礎建設差 氣旋伊代估釀千死

2019-03-19 17:35

甘尼政權被排在外 美、阿關係生變

2019-03-19 17:34

俄國新法打假新聞 被疑言論審查

2019-03-19 16:42

荷槍擊案嫌犯遭逮 犯罪動機尚不明

2019-03-19 16:41

父母忌日被逼陪睡4男！張紫妍1天性招待政商名流逾10人

2019-03-19 15:12

救民調？文在寅下令徹查自殺女星陪睡案

2019-03-19 15:05

談氣候危機引諾曼第登陸 歐洛克說法專家狂讚

2019-03-19 15:02

普亭簽假新聞法 不尊重當局重罰

2019-03-19 14:38

土與伊軍事結盟 盼合作抗庫德族

2019-03-19 13:33

輕軌無差別開火：荷蘭槍擊案嫌犯落網，已3死

2019-03-19 13:28

影／黃背心示威釀60億元損失 巴黎警察局長丟官

2019-03-19 13:27

要低頭族走路看路 南韓設雷射光束警示裝置

2019-03-19 13:00

香榭麗舍遭暴力摧殘7小時面目全非...巴黎警局長丟官

2019-03-19 12:34

北韓可能修憲 推舉金正恩為國家元首

2019-03-19 11:25

影／英11歲足球天才 跑步機上展現盤球神技

2019-03-19 11:23

首爾都更慘案改編電影 曾因題材敏感上映受阻

2019-03-19 10:34

英國最巨女銅像七公尺高 霸氣現身

2019-03-19 10:33

日相安倍四連任阻力大 近6成民意反對

2019-03-19 09:45

印巴百年衝突升溫！簽署「和平協議」有用嗎？

2019-03-19 09:34

熱帶氣旋肆虐非洲3國 莫三比克恐有上千死

2019-03-19 09:33

不只蔡政府打假新聞 俄總統普亭已簽署假新聞法

2019-03-19 09:31

電表被撬以朋友名住旅館竟被查 法媒披露孟宏偉妻遭逢怪事

2019-03-19 09:30

日本將展開回收空氣中二氧化碳再利用的實驗

2019-03-19 08:56

泰國申請加入CPTPP恐推遲到5月

2019-03-19 08:45

全球最乾淨航空排名出爐！全日空奪冠 長榮名列第二

2019-03-19 08:35

出身澎湖 27歲台灣指揮家大賽中斯洛維尼亞獲獎

2019-03-19 08:30

港媒：川習會恐延至6月

2019-03-19 00:14

荷蘭恐襲？槍手電車開槍 3死

2019-03-18 23:53

加入軍備競賽？ 日擬研發長程巡弋飛彈

2019-03-18 23:47

巴西川普 將會美國川普

2019-03-18 23:21

荷蘭電車槍案發生前 嫌犯曾劫車

2019-03-18 22:50

荷蘭烏特勒支槍案增為3死 9人傷

2019-03-18 22:14

印尼龍目島地震 馬來西亞人2死7傷

2019-03-18 22:06

清真寺屠殺慘案直播影片難根除 臉書挨批

2019-03-18 22:04

暴力危害香榭大道 法官員坦承維安運作不良

2019-03-18 22:02

土耳其總統選舉造勢 播紐西蘭恐攻影片激人氣

2019-03-18 21:57

荷槍擊案不排除恐攻 駐荷處：無台灣民眾受傷

2019-03-18 21:45
看更多

熱門文章

全球最乾淨航空排名出爐！全日空奪冠 長榮名列第二

2019-03-19 08:35

香榭麗舍遭暴力摧殘7小時面目全非...巴黎警局長丟官

2019-03-19 12:34

這隻鴿子值4千多萬！全球最貴賽鴿拍出4440萬天價

2019-03-19 09:15

美媒：737MAX安全認證「有詭」

2019-03-19 00:01

荷蘭烏特勒支發生槍案！槍手在電車上開火 數人傷

2019-03-18 18:58

不顧中國軍艦逼近威脅 美軍堅持繼續航行南海

2019-03-18 21:53

美國媽戰勝「47億分之一」機率 九分鐘產下六胞胎

2019-03-18 21:39

陸智慧手機三巨頭銷售額 首度超越三星

2019-03-18 18:39

父母忌日被逼陪睡4男！張紫妍1天性招待政商名流逾10人

2019-03-19 15:12

鴻海在美宣布 威州廠明年底開始生產

2019-03-19 06:56

紐西蘭槍擊3歲童喪命 疑誤認電玩場景直奔槍手

2019-03-18 22:47

普林斯頓教授、白宮前經濟顧問克魯格自殺 享年58

2019-03-19 09:48

跟專家講的相反！為何「掃雪機父母」這樣害小孩？

2019-03-19 11:00

荷蘭烏特勒支槍案增為3死 9人傷

2019-03-18 22:14

美股三大指數收高 投資人等待Fed利率決策

2019-03-19 07:08

印度：印巴衝突升級時 航艦核潛艦待命作戰

2019-03-18 19:22

土耳其總統喊話紐西蘭血案凶嫌：伊斯坦堡絕不會變回君士坦丁堡

2019-03-19 08:25

紐國屠殺案 澳籍槍手開除律師打算為自己辯護

2019-03-18 23:57

手機邊玩邊充竟觸電 7歲小男童肚皮融出大洞身亡

2019-03-19 14:23

中國停飛波音737MAX 中美貿易談判添變數

2019-03-18 19:18

美偵測發現 巨大流星在白令海上空爆炸

2019-03-18 20:24

荷蘭烏特勒支槍案 在逃嫌犯為37歲土耳其男子

2019-03-18 21:30

台灣移民第二代挑戰白宮人氣升 料獲民主黨初選辯論門票

2019-03-18 21:41

陸企收購 威仕蘭奶粉變中資了

2019-03-19 09:19

港媒：川習會恐延至6月

2019-03-19 00:14

紐西蘭清真寺屠殺案槍手 將面臨「前所未有」重刑

2019-03-18 21:09

日媒：中美人工智能技術差距不大 AI武器更易觸發戰爭

2019-03-18 19:02

電表被撬以朋友名住旅館竟被查 法媒披露孟宏偉妻遭逢怪事

2019-03-19 09:30

北韓可能修憲 推舉金正恩為國家元首

2019-03-19 11:25

出身澎湖 27歲台灣指揮家大賽中斯洛維尼亞獲獎

2019-03-19 08:30

日出口連三黑 經濟罩烏雲

2019-03-19 00:34

陸若增對美半導體採購 台廠影響恐更大

2019-03-19 14:38

亞馬遜稱霸的年代 多市多靠這兩點逆勢成長

2019-03-19 11:38

荷蘭中部槍擊案至少1死多傷 警方：不排除恐攻

2019-03-18 19:57

清真寺屠殺慘案直播影片難根除 臉書挨批

2019-03-18 22:04

救民調？文在寅下令徹查自殺女星陪睡案

2019-03-19 15:05

影／英11歲足球天才 跑步機上展現盤球神技

2019-03-19 11:23

以色列強行關閉清真寺 約旦反彈激烈

2019-03-18 18:02

支付業激戰 掀併購潮

2019-03-18 23:25

不顧美警告 德不排除華為參與5G建設

2019-03-18 20:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top