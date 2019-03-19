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甘尼政權被排在外 美、阿關係生變

2019-03-19 17:34台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

美國與塔利班的談判有案外案，因談判過程忽視阿富汗政權，讓美、阿關係恐不再那麼「鐵」！美國與塔利班和平談判第5輪日前告終，雖然雙方並未達成全面共識，但至少完成半數進展；然而，在看似順利的背後，19日傳出阿國國安顧問不滿談和過程，甘尼政府完全被排除在外，更炮轟美國是否默默給予塔利班合法性，美阿關係被蒙上一層不確定性。

根據《France24網》的廣播指出，美國與佔據阿富汗部分地區的組織塔利班，於日前完成雙方第5輪談判，談判歷時2周也是迄今最長的一次，雖然雙方無法達成川普期待的和平協議，但一致認為談判是有所進展的。

美、塔並非完全談崩

代表出席談判的美國將軍哈利札指出，要達成和平協議需要解決4大問題：確保反恐行動、美方撤軍、阿國內部直接對話及內戰全面停火。哈利札指出，目前已完成前2項，但塔利班堅持不願與甘尼政府進行對話，他們僅將甘尼政權視為傀儡，至於末項的全面停火更難，即便雙方在卡達首都進行和平談判時，阿國仍同時爆發零星內戰。

塔利班對阿國政權不屑的態度，再加上美、塔雙方展開長達2周的閉門會議都讓甘尼政府感到焦慮。據《TrTWorld網》報導，阿國駐美大使、國安顧問莫希（Mohib）19日向美國反應甘尼政權的不滿，而莫希一度失控指責哈利札將軍，批判「美方可能為達成和平協定，而賦予塔利班合法性，這將影響甘尼政權與阿國與美方關係。」

甘尼政權於談和中可有可無？

據美國軍方報《星條旗報》報導，莫希指責哈利札自視為領導阿國政府的「總督」之言，被認為是對和平進程無力插話的挫敗感，同時也越過線，因此國務院19日表示，將不再與莫希打交道。

對此，研究阿富汗議題的專家庫格曼指出，美方將甘尼政權從和平談判中排除是正確做法，也能從美方的應對判斷出，川普已對甘尼的野心感到不耐煩，「甘尼仍在做想要與美方一起了結17年內戰，要求塔利班乖乖讓出政權，自己持續掌阿富汗大權的大夢。」

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塔利班阿富汗國安
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